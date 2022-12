Este es el verdadero motivo de la ruptura entre Danilo Carrera y Michelle Renaud

Danilo Carrera y Michelle Renaud mantuvieron una relación estable por más de un año pero todo parecía que marchaba de la mejor manera y no fue así debido a que ambos no tenían los mismos planes como pareja y decidieron tomar caminos distintos.

Danilo Carrera explicó el verdadero motivo de su repentina ruptura con Michelle Renaud luego de que la actriz se encuentra muy feliz viviendo su amor con el actor Matías Novoa mismo con el que compartió protagónico en el melodrama, La herencia, y en ese proceso de separación con Carrera comenzó a circular el rumor de que su ruptura se debió a que la actriz quería tener hijos con Carrera, mientras que él no.

Daniela Carrera habla del verdadero motivo de su ruptura con Michelle Renaud

Danilo Carrera decidió romper el silencio y contar lo que realmente pasó, luego de mantener los motivos en privado fue en el programa El Gordo y la Flaca que soltó toda la sopa confesó que entre sus planes no estaba formar una familia con Michelle pero aprovecho la ocasión para felicitar a la actriz por su nueva relación con el actor Matías Novoa.

“Me pone feliz saber que ella está bien, está feliz, con una persona con la que tiene planes en común”, dijo Carrera, pero fue interrumpido por Raúl de Molina, quien no dudó en preguntarle a Danilo el porqué a sus 33 años no quiere tener hijos. “Yo sí quiero tener hijos”, dijo Carrera entre risas, a lo que De Molina inmediatamente respondió: “Pero ella decía que no querías tener hijos”. Danilo no dudo en responder que “en ese momento no quería tener hijos”, entre risas.

Ambos se encuentran en nuevas relaciones

Aunque el verdadero motivo de su ruptura no fue la familia sino que ambos se dieron cuenta que había terminado el amor y cada uno debía continuar con su vida. “Fue una decisión, hablamos al respecto, la relación ya se había acabado, aprendimos lo que teníamos que aprender, hoy te puedo decir que la quiero mucho, que le mando muchas bendiciones, que le deseo lo mejor y que le vaya muy bien, que le mando bendiciones a los dos. A él no lo conozco, pero le mando muchas bendiciones”.

Aunque ambos hayan tomado caminos diferentes se encuentran felices de estar en un nuevo ciclo de su vida, fue a inicios del mes de octubre que Renaud y Matías Novoa finalmente confirmaron que son novios desde hace cuatro meses, mientras que Danilo Carrera se encuentra feliz con su nueva novia y toda apunta a que no tiene relación con el mundo del espectáculo.