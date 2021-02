Michelle Renaud y Danilo Carrera: ¿Cuál fue el motivo de su ruptura? [VIDEO]

Michelle Renaud y Danilo Carrera sorprendieron a sus seguidores en una reciente transmisión en vivo en la plataforma de Instagram en donde conversaron sin ningún tipo de filtro sobre el motivo de su ruptura amorosa que se oficializó a finales del mes de enero de este 2021.

Durante la inesperada conversación en Instagram, Renaud y Carrera puntualizaron que se encuentran en un momento de sus vidas en donde tienen planes completamente diferentes, por lo que tomaron la decisión de separarse y continuar siendo grandes amigos.

“Platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos… Él también, pero no ahorita(…) Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos. También dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos”, mencionó Michelle Renaud en Instagram para esclarecer el motivo de su separación de Danilo Carrera.

Por su parte, Carrera destacó que no pierde la esperanza de retomar la relación con la actriz en un futuro: “Es súper difícil… A mí en verdad me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor y también pienso en cincuenta o sesenta años en estar contigo (Renaud) y en algún día poder compartir y cumplir todos los sueños que teníamos. Tal vez es como alguna manera de cerrar la puerta ahorita, pero dejar la ventana abierta”.

“No sabemos que pase, solamente se vive una vez; pero a veces también hay que saber tener esta conversación con la pareja porque mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo”, reiteró Renaud al hacer énfasis en la importancia que tiene sostener una buena comunicación en las relaciones sentimentales.

La actriz de “Quererlo todo” confesó que fue muy difícil para ella enfrentarse a la realidad de que su pareja sentimental no quería tener hijos en estos momentos de su vida, esto debido a que ella anhela convertirse en madre próximamente para brindarle la posibilidad a su primogénito que crezca con la compañía de un hermano contemporáneo.

“A veces hay que saber tomar decisiones por nosotros. Sí es un súper importante el amor en una relación que creo que nos sobra, la complicidad nos sobra y el equipo nos sobra. Pero el problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir cuatro años y si yo tengo otro hijo, me gustaría que no se llevaran tanto porque quiero que sean muy unidos”, reflexionó Renaud.

El actor ecuatoriano le deseó lo mejor a su expareja: “Son procesos de la vida, son decisiones que vamos tomando y así como quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para esta mujer hermosa a la que amo y admiro. Eres increíble, creo que es como dices; ni siquiera es que queramos cosas diferentes, es que estamos en tiempos diferentes. Creo que queremos lo mismo, pero en este momento no se da”.

La pareja de actores admitió que su separación sentimental se produce por motivos netamente personales y no por terceros como se había especulado en diversos medios de comunicación en México.

Michelle Renaud y Danilo Carrera: ¿Cuándo anunciaron su separación?

En medio de rumores de una presunta separación, Michelle Renaud y Danilo Carrera durante el pasado 25 de enero publicaron un mensaje en sus respectivas cuentas oficiales en Instagram para confirmar que efectivamente habían decidido poner fin a la relación amorosa que sostenían.

“Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita , queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo, seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO”, afirmó la pareja en la publicación.

Renaud y Carrera confirmaron su relación amorosa a mediados del mes de junio de 2019 y desde entonces se habían mostrado inseparables mediante las redes sociales en su día a día en México, país en donde residen actualmente.

Michelle Renaud quiere tener más hijos

En su reciente transmisión en Instagram, Michelle Renaud admitió que quiere convertirse en madre por segunda ocasión en un futuro no muy lejano para brindarle la posibilidad a su primogénito de convivir con un hermano contemporáneo a su edad.

A mediados del mes de marzo de 2017, Renaud se convirtió en madre de Marcelo Alvarado Renaud, fruto de su matrimonio con el empresario mexicano Josué Alvarado. En la actualidad, la pareja se encuentra divorciada y enfocada en el bienestar de su hijo en común.

“Y después de tanta espera… llego el día en que conocí a ese pedacito de amor que dejará huella siempre en mi . MARCELO TE AMO no puedo estar más enamorada”, escribió la actriz mexicana en Instagram para darle la bienvenida al mundo a su primogénito en el año 2017.

Sigue a AhoraMismo en Instagram