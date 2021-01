Danilo Carrera y Michelle Renaud: ¿Juntos o separados?

Más de uno está boquiabierto tras la noticia de la separación entre Danilo Carrera y Michelle Renaud. Algunos no pueden creer que esta noticia sea cierta. Ya que los actores se la pasaban todo el tiempo gritando a los cuatro vientos lo tanto que se aman a través de sus redes sociales. Para los fans de está pareja, le tenemos la mala noticia que Danilo y Michelle decidieron ponerle fin a su relación. Ellos mismo anunciaron y confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.

Danilo y Michelle publicaron la misma foto con el mismo mensaje para sus seguidores: “Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita , queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo ❤️ seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO.”

Rumores de la separación entre Danilo Carrera y Michelle Renaud empezó a finales del 2020

El pasado mes de diciembre empezaron los rumores que Michelle y Danilo habían terminado su relación. Pero ellos mismos se encargaron en ponerle fin a los rumores publicando románticas historias en sus Instagrams. “Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía”, escribió Michelle en sus redes el pasado 14 de diciembre.

Hasta protagonizaron la portada digital de People en Español el pasado 14 de enero.

Danilo y Michelle Renaud protagonizan la novela ‘Quererlo Todo’ y se han peleado en el set

Danilo y Michelle se encuentran en plenas grabaciones de la novela Quererlo Todo, la cual ambos protagonizan. La revista TV Notas asegura que desde inicios de diciembre Renaud y Danilo no se hablaban y sus conflictos de pareja habrían causado también estragos en el set de Quererlo todo. Al punto que ni se hablaban en el set.

“De estar muy enamorados, Danilo y Michelle, ahora ni se dirigen la palabra y ya se convirtieron en un dolor de cabeza para la producción de la telenovela que protagonizan”, informó TV Notas, según les dijo un agente de producción de la telenovela en diciembre. “Lo que se está viviendo con Michelle y Danilo ya nos rebasó a todos, estamos hasta la ma$%& y se tiene que saber que sus pleitos de pareja están afectando las grabaciones. No sabes el dolor de cabeza que se ha convertido para la producción trabajar con este par ‘de niños’. Desde que empezamos a grabar, ellos no se han tomado en serio su papel de protagonistas de este proyecto, en el cual está el trabajo, la trayectoria y el esfuerzo de mucha gente. Es una verdadera lástima”.

Danilo y Michelle no han dado detalles sobre la razón de su separación. Pero aseguran que continuarán grabando la novela Quererlo Todo aunque ya no estén juntos como pareja.

Danilo y Michelle confirmaron su relación en junio del 2019

Los rumores sobre su romance comenzaron en 2018, durante las grabaciones de la telenovela Hijas de la Luna, donde incluso compartieron besos . En ese entonces, Michelle y Danilo fueron ligados sentimentalmente debido a la gran química que mostraban. Pero en ese tiempo ambos estaban aún casados y negaron rotundamente que entre ellos hubiera más que amor de amigos.

Danilo y Michelle se conocieron en 2018 durante una sesión de fotos

En junio de 2018, Danilo Carrera conoció a Michelle durante una sesión de fotos para “Cuerpos de Verano” para TVyNovelas. “Hago con ella [Michelle] una portada para una revista en Estados Unidos y en la mitad de la portada ella se voltea y me dice ‘tú y yo vamos a protagonizar juntos en Televisa’”, contó el actor en el Gordo y la Flaca, revelando que fue gracias a Michelle que los productores de la telenovela Pasión y Poder (Televisa) lo ficharon como protagonista.

Danilo se divorció de Ángela Rincón en junio del 2019



Danilo y Ángela Rincón, se divorciaron tras tres años de matrimonio. Y es que según los documentos legales de la Corte de Familia de la ciudad de Miami, Florida, localizados en exclusiva por TVyNovelas, la petición de divorcio fue realizada el 12 de diciembre del año pasado por Ángela Rincón. Hace unos meses comenzaron a circular los rumores de una posible crisis entre ambos, y en dicho momento platicamos con ella al respecto, quien nos reveló a ciencia cierta qué fue lo que verdaderamente estaba sucediendo.

Ángela confirmó que estaba divorciada a través de sus redes sociales, donde subió una foto en la que luce muy contenta con un vestido de novia. “Lo escuchaste de mí primero: #RECIÉNDIVORCIADA”, escribió Ángela en el pie de foto.