¿Por qué Danilo Carrera y Michelle Renaud se separaron?: ¿Terminaron mal?

Michelle Renaud y Danilo Carrera estaban viviendo lo que parecía ser una historia de cuento de hadas, donde el amor les brotaba por los poros. Pero este lunes 25 de enero del 2021, no solamente la parejita confirmó que decidieron separarse, sino que fuentes de la producción de la telenovela “Quererlo todo”, que ambos protagonizan, y que se sigue rodando, manifestaron que de portarse como tortolitos en el set, ahora las cosas entre ellos se convirtieron en una pesadilla.

Y es que a pesar de que la pareja emitió un comunicado conjunto, en el que anunciaron el fin de su linda relación, y mencionaron que “hoy nos queremos más que nunca” y que “solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo”, al parecer las cosas están siendo todo menos miel sobre hojuelas.

Así lo aseguró la revista Tvnotas, donde un informante de la telenovela protagonizada por el ecuatoriano y la mexicana, reveló que el romance se empezó a deteriorar hace dos semanas, y que la mala relación entre ambos actores ahora es la constante.

La fuente entrevistada por la citada publicación aseguró que las cosas habrían terminado tan mal entre los dos, hasta el punto de que ni siquiera se dirigen la palabra.

“A todos nos queda claro que desde hace dos semanas están separados; se enojaron por algo y no sabemos el por qué, pero los dos andan insoportables, y de estar muy acaramelados a toda hora, ahora están distanciados, no se dirigen la palabra. No sabes lo molesto e incómodo que eso es para el elenco y la producción”, mencionó el informante, insistiendo en el mal ambiente que su comportamiento está causando en el foro.

“Ahora llega cada uno por su lado, no se dirigen la palabra, no se voltean a ver para nada. Desde hace dos semanas en los foros se ha vivido una tensión tremenda, porque se nota que las cosas no están bien entre ellos, y qué necesidad tenemos de vivir esto”, agregó el informante, criticando a la parejita.

“Todo eso afecta a la productividad y el rendimiento del equipo de trabajo, no sólo el ambiente laboral, sino lo que se refleja en la pantalla. Los actores trabajan con emociones, con sensaciones, y no puedes involucrar en un foro de grabación tus pleitos amorosos, demuestra tu profesionalismo. Pero ellos que no saben de respeto, pues estamos grabando y en cuanto dicen ‘corte’ para esperar la siguiente escena, los dos pegados al celular para evitar que alguien más les hable, que se tengan que ver a la cara o toparse”.

El entrevistado por Tvnotas, quien calificó a Michelle y a Danilo de portarse como “niños”, dijo con evidente saña, que el ecuatoriano es “un tipo pesado, arrogante y prepotente”, y hasta lo culpó presuntamente de ser el de la discordia, algo que no está comprobado.

“No me sorprendería que sus problemas sean causados por él (…) Cuando estaban juntos nos dimos cuenta de que Danilo traía cortita a Michelle… pobre mujer, tan hermosa que está y buena gente, pero está enamorada de un patán… ella hacía todo lo que él le pedía y la manejaba como quería”, concluyó el informante.

Hasta ahora ni Danilo ni Michelle se han referido a estas declaraciones, pero lo cierto es que en sus redes sociales se acabaron esos mensajes de amor que solían dedicarse, en el caso de él desde hace un mes y de ella, hace casi dos semanas, cuando le deseó feliz cumpleaños al actor.

