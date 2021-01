Chiquis Rivera envía contundente mensaje ligerita de ropa: [FOTO]

Chiquis Rivera continúa consintiendo a sus fieles seguidores con preciosas fotografías tomadas en medio de sus vacaciones de Tulúm, México.

Y esta vez, la cantante de origen mexicano causó sensación en sus redes sociales, por cuenta de un set de imágenes en las que puso al descubierto sus atributos, a través de un sensual bikini.

Como si se tratara de una portada de revista, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera colgó un par de fotos, rodeada por el precioso y exhuberante paisaje de la Riviera Maya mexicana.

En las instantáneas, que de inmediato se volvieron tendencia, se aprecia a Chiquis con una especie de chaleco llamativo que le imprimió un toque especial a la imagen.

Pero no solo fueron las fotos las que encantaron, sino el mensaje que Chiquis Rivera decidió enviar con su publicación.

En su comentario, la intérprete lanzó un emotivo e inspirador mensaje con el que de paso quiso responderle a aquellos que tanto la critican y a sus seguidores.

“El accesorio mas valioso es la seguridad en ti misma. #AmorPropio”, comentó Chiquis Rivera, asegurando que cada quien debe aceptarse tal y como es.

“Siempre hay espacio para mejorar, pero aceptarse y amarse a uno mismo de la manera como eres, te hace más sexy de lo que tu piensas”, agregó la cantante, haciendo eco a la sensualidad. “#LaMujerDeLasPlantas #FauxFur”.

El nuevo mensaje de Chiquis forma parte de una serie de publicaciones que la mexicoamericana ha estado compartiendo desde hace varios días, en los que hace un llamado a que las personas se amen tal y como son, callando a los críticos y “haters” que suelen ofender.

Frases como “tropical mami”, “bella”, “que espectaculo”, y “me encanta como se te ve ese abrigo”, fueron algunas de las frases que surgieron entre los fans de la cantante.

La semana pasada Chiquis también causó revuelo en redes sociales, tras la publicación de un video en el que se veía tomando el sol con un bikini blanco.

Pero además de la belleza de su video, lo que generó un tsunami de opiniones fue la contundencia con la que habló sobre las “imperfecciones” y la importancia de no verlas como algo negativo.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!”, comentó Chiquis, de 35 años. #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune 💋”, dijo la todavía esposa de Lorenzo Méndez.

