Chiquis Rivera se muestra en bikini y defiende las estrías y la celulitis: [FOTO]

Chiquis Rivera no solamente es considerada una de las cantantes más exitosas del mundo del entretenimiento latino sino también es una influencer que siempre está tratando de motivar a sus millones de seguidoras a luchar contra los estereotipos.

Y esta vez, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, aprovechó sus redes sociales, no solamente para presumir de sus atributos, sino tambien para enviar un contundente mensaje a aquellos que todavía viven promoviendo conceptos errados sobre la falsa belleza perfecta.

Chiquis Rivera, quien se encuentra de vacaciones en las paradisíacas playas de Tulúm, en México, colgó en su Instagram un video en el que se aprecia tomando el sol en la playa, con un bikini blanco que puso en despliegue su hermosura.

El llamativo clip, en el que se aprecia a Chiquis con el cabello suelto y esbozando una sonrisa, estuvo acompañado por una poderosa frase, donde Chiquis defendió las estrías y la celulits, al igual que cualquier otra característica consideradas por muchos como imperfecciones, que en realidad no son otra cosa que sellos de hermosura de cada quien.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!”, comentó la cantante de 35 años, enviando un mensaje de aceptación en su lucha contra las dañinas concepciones sociales de lo que debe ser considerado como belleza. #NoFilter #NoEdit #NoFaceTune 💋”, agregó la todavía esposa de Lorenzo Méndez, quien lució al natural en su video.

Y fue tal el éxito que alcanzó la publicación de Chiquis Rivera, que en solo unas horas la intérprete logró casi 1 millón y medio de vista y cientos de comentarios.

El video de la artista desató una avalancha de elogios hacia Chiquis, quien recibió todo tipo de mensajes por parte de sus fans, quienes coincidieron en que luce muy guapa.

“Por qué eres tan hermosa”, “no te cansas de ser tan hermosa”, “dónde cargas tanta belleza?”, y “Eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto”, fueron algunos de los comentarios manifestados ante el video de Chiquis Rivera.

Incluso hubo un seguidor que, sabiendo de antemano que no faltarán aquellos “haters” que soltarán comentarios injustos, crueles y ofensivos hacia la cantante, aprovechó para enviarle un mensaje a la artista.

“Si les molesta tu brillo que se pongan lentes por que tu seguirás brillando HERMOSA. Te amoo”, comentó el seguidor de Chiquis.

La sensual publicación de la cantante surge solo un par de días después de que causara revuelo en redes socialas, tras compartir una preciosa fotografía con la que presumió de lencería negra.



