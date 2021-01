Salma Hayek logró tremenda hazaña y celebró con este sexy atuendo: [FOTO]

Salma Hayek es sin duda una de las famosas latinas más queridas en todo el mundo, y a través de sus redes sociales la estrella siempre está compartiendo todo tipo de historias sobre su vida.

Y esta vez la mexicana de 54 años recurrió a su Instagram para compartir con sus fans una hazaña que la tiene saltando de alegría: Salma ya tiene 17 millones de seguidores, y sigue creciendo en esa red social a una velocidad vertiginosa.

La protagonista de la película “Frida” hizo el feliz anuncio en su Instagram, donde está festejando la buena nueva con bombos y platillos, en varios idiomas.

“17 millions, millones, milioni, milhões … !!#amor #agradecida #17 #verde 💚”, fue el mensaje con el que Salma Hayek hizo referencia a la noticia.

Y aprovechando que se trataba de una ocasión especial, la actriz de Hollywood acompañó su publicación con una fotografía en la que lució muy sexy, ataviada en un vestidito verde con amplio escote, con el que enseñó mucha piel.

La publicación de Salma Hayek fue tan exitosa, que en solo unas horas superó un millón y medio de “likes” y llovieron los mensajes de cariño y felicitación.

Los elogios y aplausos de los fans de la mexicana no se hicieron esperar y todos coincidieron en que la actriz luce muy guapa y joven a sus 54 años.

Salma recibió el 2021 con otra sexy fotografía en bikini, con la que presumió de sus atributos y deseó un año lleno de éxitos y alegrías a todos sus fans

Y sobre cuál es el secreto para lucir tan radiante y espectacular a su edad, hace un par de años Salma Hayek le confesó al periódico The New York Times, que no se lava la cara cuando se levanta. Eso sí, la actriz dejó claro que se acuesta con el rostro limpio.

“Nunca me limpio la cara por las mañanas. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día”, dijo Salma. “Además, si me lavo muy bien la cara por la noche, ¿por qué iba a estar sucia cuando me levanto? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos”, agregó.



Otros trucos de Salma Hayek están en el uso de aceite de coco, para desmaquillarse y el agua de rosas para cerrar los poros. Asimismo, una crema limpiadora de manzanilla y una crema hidratante y gotas de aceite.

