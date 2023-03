Danilo Carrera está comprometido. ¡Mira el anillo!

El actor Danilo Carrera confirmó que está comprometido para casarse y hasta mostró el hermoso anillo que le dio a su novia. En conversación Ahoramismo.com, el artista ecuatoriano y uno de los galanes más queridos de la televisión en español reveló que conoció a la chica durante un viaje y que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo.

“Con mis otras parejas supe desde los primeros días que no iba a funcionar”, indicó entonces. Ahora, en unas declaraciones a Siéntese Quién Pueda, Carrera agregó que “es la primera vez en mi vida que creo que puede ser para siempre.

Los amores de Danilo Carrera

En el tiempo que tiene ante las cámaras solo se le habían conocido dos relaciones al actor ecuatoriano. La primera fue con la venezolana Ángela Rincón, a quien conoció en Miami y con la que estuvo durante cinco años.

Luego vino su muy mediático romance con Michelle Renaud, con quien Danilo Carrera protagonizó la telenovela Hijas de La Luna. La relación terminó por la negativa de él de tener hijos, a pesar de que era muy cercano con el niño de la actriz mexicana.

Aunque intentaron de nuevo durante la pandemia, eventualmente llegaron a la conclusión de que la relación ya no funcionaba. Actualmente, Michelle Renaud es pareja del actor chileno Matías Novoa, quien también tiene un hijo.

“Me pone feliz saber que ella está bien, está feliz, con una persona con la que tiene planes en común”, dijo Carrera en una entrevista con El Gordo y la Flaca,. Fue interrumpido por Raúl de Molina, quien no dudó en preguntarle a Danilo el porqué a sus 33 años no quiere tener hijos. “Yo sí quiero tener hijos”, dijo Carrera entre risas, a lo que De Molina inmediatamente respondió: “Pero ella decía que no querías tener hijos”. Danilo no dudo en responder que “en ese momento no quería tener hijos”, entre risas.

El nuevo amor de Danilo

El actor declinó identificar a su amada o incluso decir de dónde es, pero sí confesó a AhoraMismo.com que desde la primera conversación que tuvieron juntos sabía que era “la mujer que mi mamá me había dicho que debía ser para mí. Compartimos los mismos valores y el mismo sentido del humor, algo esencial, pero además la admiro muchísimo”. Según contó habla cuatro idiomas y va a por el quinto desde que lo conoció, pues está aprendiendo español.

En Siéntese Quién Pueda agregó que la chica sí es de “la realeza”, que tiene título nobiliario y hasta castillos. Pero además, es una ejecutiva en Dubai. En pocas palabras, una princesa con un gran cerebro. Danilo está tan enamorado que ya le pidió matrimonio y obviamente recibió el sí, pues publicó una foto de la mano de su ahora prometida con el anillo de compromiso en el anular izquierdo.

Gran hijo y hermano

En febrero de este 2023, Danilo Carrera anunció que se retiraba de la actuación y dejaría México. Su razón fue la más poderosa que puede tener un ser humano: el amor a la familia. Su mamá Doña Elsita está luchando contra un cáncer. Explicó la situación con estas palabras:

“No había priorizado lo familiar y es hora de hacerlo.(…) Es un momento muy importante, y como el primer hijo, tengo la mayor responsabilidad todavía de estar ahí (…) yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida, así que voy a estar con ella tan pronto termine los proyectos que tengo aquí; voy a dejar aquí todo, mi vida completa, que me va a doler por irme con ella, pero también estoy feliz y sé que voy a estar con mi mamá y a compartir con ella”. “Es una mujer super fuerte y va a salir adelante (…) Soy cien por ciento creyente y tengo mucha fe, y mi mamá va a estar bien”, compartió el actor en la entrevista. La seguridad que tiene Danilo lo ha hecho tomar decisiones de la manera más práctica posible. “Como el hombre de la casa, no tengo tiempo de andarme deprimiendo, ni de estarme poniendo triste, yo tengo que trabajar y sacar a mi familia adelante y darles lo mejor de mí, por eso dejo las cosas que tengo en México para irme con mi mamá”. “Será el tiempo que me tenga que tomar, regresaré cuando tenga que regresar; pueden ser años, pero sí quiero desconectarme totalmente”.

Gracias al resultado de su esfuerzo, Danilo pudo mudar a su madre de Ecuador a Miami, donde le está pagando la mejor atención médica. Con ella está uno de sus hermanos, él se ha escapado varias veces a verla, al igual que el resto de la familia. El actor es el mayor de cuatro hermanos.

La carrera

Actualmente,Danilo Carrera protagoniza la telenovela El Amor Invencible con Angelique Boyer y Daniel Elbittar. La producción ha alcanzado los mayores ratings de la televisión mexicana y se estrenará el 3 de abril en Univision.

En Amor Invencible Danilo es el “bueno” de la historia y su personaje está tratando de ayudar a Angelique a hacer justicia. El actor ha dicho que después de terminar las grabaciones se dedicará a su mamá “hasta que sea necesario”.