¿Danilo Carrera estuvo casado con Ángela Rincón? Aquí te lo contamos

Danilo Carrera próximamente llega a las pantallas de Univisión con el melodrama “El amor invencible” siendo un protagónico al lado de Angelique Boyer, luego de su polémica separación con la actriz Michelle Renaud, el actor ha tratado de mantener su vida alejada de los medios de comunicación y actualmente se encuentra en una relación con una mujer totalmente alejada de los medios pero anteriormente estuvo casado con la actriz Ángela Rincón ¡Conoce detalles de su relación!

Danilo Carrera siempre ha tratado de mantener su vida alejada del escarnio público pero ha sido imposible, el actor ecuatoriano se ha consagrado en grandes producciones dramáticas en telenovelas como “Hijas de la luna”, “Quererlo todo”, “ Contigo si”, “Vencer la ausencia”, “ El amor invencible” entre otras, su relación más comentada ha sido con la actriz Michelle Renaud donde compartieron en melodramas y su amor pasó de la ficción a la vida real.

Danilo Carrera y todos los detalles de su matrimonio con Ángela Rincón

Las diferencias entre Danilo Carrera y Michelle Renaud hicieron que la pareja se separaran pero antes de que los actores tuvieran una relación el ecuatoriano al parecer estuvo casado con otra mujer, Ángela Rincón, una influencer y actriz la cual siempre estuvo muy al margen del escándalo debido a que el actor quería su relación alejada de los medios de comunicación y muy pocas veces ha hablado sobre este tema.

Danilo Carrera confiesa de una vez por todas si se casó o no con Ángela Rincón. #DANILOCARRERA #ÁNGELARINCÓN #MICHELLERENAUD Siempre había sido un interrogante el saber si el actor llegó o no al altar.

Los medios comunicación en el año 2017 reseñaban la ruptura de Danilo Carrera y Ángela Rincón, una revista presentó en la corte la petición de divorcio en la Ciudad de Miami, aclarando los rumores de que el ecuatoriano si estuvo casado con la influencer y actriz aunque toda esta relación siempre se mantuvo alejada por petición del actor y se ha tenido poca información de este matrimonio.

Danilo Carrera ha mantenido sus relaciones alejada de la polémica

Danilo Carrera duró cinco anos en una discreta relación y supuesto matrimonio con Ángela rincón el interprete siempre negó la posibilidad de estar casado y así lo dejó saber en el programa Hoy “Yo no lo voy a desmentir y tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí…”, luego en una entrevista confesó que nunca se caso con Angela Ruiz, con esa misma actitud el actor sigue enfrentado su relación con su nueva novia y prometida, en sus redes sociales publico el anillo de compromiso que le entregó a la nueva mujer que le robó el corazón.

Danilo Carrera trató de esconder que es casado | Suelta La Sopa | Entretenimiento Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Se dice que el joven actor es casado, y que incluso es divorciado de una mujer llamada Andrea Karina Vitteri en el 2010.

Danilo Carrera siempre ha tratado de mantener su vida amorosa en privado, luego de protagonizar el melodrama “Hijos de la luna” con Michael Renaud su noviazgo estuvo en boca de todos, aunque terminaron en muy buenos términos el actor declaró en El Gordo y La Flaca que ambos tenían metas distintas como pareja así que actualmente el actor se encuentra triunfando en el ámbito profesional y personal y así lo ha dejado saber en sus redes sociales.