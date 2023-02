Danilo Carrera atropellado tras anunciar su retiro en México

Danilo Carrera fue atropellado en México poco después de haber anunciado que se iba del país y renunciaba a su carrera en la televisión, para dedicarse a cuidar a su mamá que fue diagnosticada con cáncer.

El actor ecuatoriano estaba en las puertas de la sede principal de la cadena Televisa cuando sufrió el serio accidente que ha conmocionado al medio artístico y tiene desesperadas a sus fans que buscan noticias sobre su salud.

El accidente de Danilo Carrera

Según se contó en México, el protagonista de El Amor Invencible, su nueva telenovela donde protagoniza con Daniel Elbittar y Angelique Boyer, fue atropellado en la mañana de este miércoles cuando fue impactado por un taxi.

Danilo acudió al estudio del programa Hoy, el matutino de Televisa, con el tobillo derecho vendado, muletas y otras heridas menos visibles. “Sí, accidentes que pasan, pero también son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, declaró con la habitual parquedad que lo caracteriza cuando le preguntan por su vida personal.

En las redes sociales fue hasta menos explícito y se limitó a publicar un mensaje en Twitter: “Hoy me atropelló un coche…. Deberían ver cómo quedó… el coche. Workout time. #StayAlpha“.

Hoy me atropelló un coche…. Deberían ver cómo quedó… el coche. Workout time. #StayAlpha — Danilo Carrera (@DaniloCarrera) February 22, 2023

Angelique Boyer contó más sobre la atropellada