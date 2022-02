Nastassja Bolívar ora por el dolor y tristeza de Marisela de Montecristo: ¿Qué le ocurre?

La situación en Ucrania cada vez es más crítica debido a la invasión de las tropas rusas a ese país de más de 43 millones de habitantes, y dentro de los miles de latinos que se han visto afectados por los ataques está la ex Nuestra Belleza Latina, Marisela de Montecristo, quien está casada con un abogado ucraniano, que teme por la suerte de su familia en el país europeo y la suerte de su gente.

La ex Nuestra Belleza Latina compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, escrito en español, inglés y ucraniano, donde manifestó la enorme preocupación que tanto ella, como su marido, sienten por el derramamiento de sangre que se está dando en Ucrania.

“Rezo por Ucrania, por la familia de mi esposo y por todos aquellos que han sufrido durante estos tiempos desafortunados”, comentó la reina de belleza salvadoreña en su Instagram, donde compartió varias imágenes de sus visitas a Ucrania, al lado de su esposo, el ucraniano Petro Kostiv.

Y dentro del mar de mensajes de apoyo que ha recibido la exconductora de televisión, estuvo la de otra ex Nuestra Belleza Latina, Nastassja Bolívar, quien compartió unas palabras de ánimo, donde oró para que el dolor y la tristeza que actualmente enfrenta Marisela, pronto termine y las cosas vuelvan a estar bien en Ucrania.

“Mis oraciones y vibras sanadoras para ti y la familia de tu esposo! 💛✨🙏”, fue el comentario con el que Nastassja reaccionó ante la publicación de la antigua estrella de Univisión, quien en su cuenta de Instagram tiene el apoyo de más de 600 mil seguidores.

“He tenido la dicha de conocer #Ucrania, me he enamorado de este gran país, de su gente y su cultura. Me duele profundamente ver el sufrimiento que está viviendo; con el corazón roto, paz, que pare la guerra”, agregó Marisela en su red social, al referirse a la invasión de Rusia a Ucrania. “Orando por Ucrania, por la familia de mi esposo y por todos aquellos que se ven afectados durante estos tiempos desafortunados”.

Asimismo, decenas de fans de la exreina de Nuestra Belleza Latina manfestaron frases de cariño y plegarias para que la paz vuelva pronto a UCrania.

“Amiga, mis oraciones para toda tu familia ❤️❤️❤️”, “Maricela te acompañamos en tu tristeza 😢 el mundo está sufriendo al ver la destrucción de un hermoso país y su gente, solo por el poder y la avaricia del gobierno Ruso 🙏🏻💔”, y “Bella Marisela, mis oraciones están con tu esposo y toda su familia y toda la gente de Ucrania que Dios tenga misericordia de todo ese país y que sea Dios nuestro señor quien tome el control de todo ese país… bendiciones mi bella Marisela 🙏🏼💕”, fueron algunos de los comentarios manifestados por los seguidores de la sencilla y bella exreina. “😢😢😢Lástima que lugar mas hermoso 😢”