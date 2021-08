Recuerda aquí la audición de Marisela Demontecristo en Nuestra Belleza Latina

El 19 de mayo del 2013, la salvadoreña Marisela Demontecristo fue coronada como la ganadora de la séptima temporada de Nuestra Belleza Latina, pero su historia en el programa empezó meses atrás, cuando acudió a las audiciones del show.

La guapa salvadoreña, quien emigró de su país con su familia cuando tenía apenas 10 años, vivía en el 2013 en la ciudad de Las Vegas, y estudiando comunicaciones en la universidad, escuchó la convocatoria para sumarse al reality show y se convenció de que podría llegar a obtener un cupo para participar.

La eventual Nuestra Belleza Latina 2013, narró que su audición fue toda una odissea para ella, pues viviendo en Las Vegas, la ciudad más cercana para audicionar fue la ciudad de Los Ángeles, hasta donde llegó manejando por carretera, tras varias horas.





“Pero para prepararme, allí tuve que ir de Las Vegas. Tuve que viajar seis horas. Fue complicado, tuve que esperar en la línea desde la madrugada, aguantando frío y hambre, pero valió la pena”, comentó la exreina de belleza al hablar sobre su audición, en un video que compartimos en esta historia.

Y aunque allí recibió su pase inicial para seguir avanzando en la competencia, en aquella ocasión, no significó el final, pues su casting no fue ante los jueces sino ante miembros de producción del show, por lo que debió hacer otro viaje, esta vez a la Ciudad del Sol, para verse cara a cara con los jurados que confirmarían su pase real al concurso.

“Yo estaba muy feliz y muy emocionada de audicionar y de ver los jueces, pero da la casualidad que no conocí a los jueces esa vez (en Los Ángeles). (Para conocer a) los jueces, tuve que ir a los casting de Miami”, recordó Marisela, quien además de ganar Nuestra Belleza Latina, años más tarde representó a El Salvador en Miss Universo.





Y sobre aquella primera vez que vio en persona a Lupita Jones, Osmel Sousa y Julian Gil, Marisela, ante quienes desfiló en un biki blanco y luego debió hacer un número de presentación de televisión, la reina dijo: “Cuando vi a los jueces por primera vez en los casting de Miami, yo estaba súper nerviosa. Me pusieron a hacer un reportaje frente a ellos, y me pidieron una improvisación. Rodner estaba allí, y tenía que continuar lo que él había empezado, pero me salió la improvisación bien, pero se notaba el nerviosismo. Me dieron el pase y entré a la casa”.





Como dato curioso, cabe recordar que Marisela debió improvisar una noticia en la que aseguraba que Osmel Sousa le había pedido matrimonio a Lupita Jones y que iban a casarse, lo que generó risas entre ambos jueces e hizo pronto que Osmel Sousa lanzara su tan esperada frase: “eres bella, firma aquí”.

Marisela ganó el show, tras echarse al bolsillo al público con su belleza y su historia de vida que compartió, mostrando que a pesar de venir de una familia muy pobre, logró hacer realidad su sueño.





Marisela Demontecristo ganó el certamen del 2013 con más de 10 millones de votos, mientras que el segundo lugar fue para la dominicana Audris Rijo, quien obtuvo más de 7 millones de votos.