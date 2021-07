Osmel Sousa pensaba que Ana Patricia era ‘tonta’ cuando ganó Nuestra Belleza Latina

En el 2010, Ana patricia Gámez (en aquel momento González), fue coronada como la ganadora de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, dejando felices a los seguidores del show, que desde el principio la dieron como la máxima favorita del certamen.

Y aunque la mexicana, quien en aquel entonces tenía 22 años, era todo lo que una reina pudiera significar, el presidente de la mesa de jurados del reality de Univisión, Osmel Sousa, aseguró años más tarde, delante de la propia joven, que pensaba que Ana Patricia era “tonta”.

Así lo dijo Osmel, con su particular estilo de decir las cosas, de manera muy brusca, en un segmento de Despierta América, en el que Karla Martínez parodió a una aspirante a Nuestra Belleza Latina 2014.





Así fue la audición de Ana Patricia en NBL

“Ella era un poquito tontica”, dijo Osmel, al referirse a la imagen que tenía de Ana Patricia cuando ganó el certamen de Univisión. “Lloraba para todo. Tenía miedo”.

Pero el llamado fabricante de reinas universales no se quedó conforme con el comentario sino que fue más allá y hasta dijo que no daba un peso por el futuro promisorio de la reina mexicana, tras enterarse que iba a ser presentadora de shows de Univisión.

“Cuando me dijeron que ibas a estar trabajando aquí, dije: ‘¿esta trabajando aquí?'”, confesó el cubano-venezolano, con su sabida honestidad, pero acto seguido aclaró que Ana Patricia le calló la boca, y hoy siente no solamente que es una gran profesional del mundo de las comunicaciones, sino una de las grandes misses de Nuestra Belleza Latina.





Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010

“Orgulloso estoy de ti de que estés trabajando aquí”, dijo el experto en reina. “Cuando empezaste me sorprendió muchísimo. Estoy muy contento con todo lo que has realizado. Creo que has sido una de las mejores Nuestra Belleza latina que hemos tenido”.

Y lejos de molestarse por haber sido llamada ‘tonta’ por Osmel y por la sinceridad con la que el Zar de la Belleza le dijo que no creía en ella, la mexicana agradeció el apoyo y los consejos que recibió del presidente de la mesa de jueces del reality.

“Recuerdo que (Osmel) casi al final me decía: ‘tienes que cambiar tu forma de voz, porque si no, en este medio no vas a durar mucho’… y he trabajado en eso, pero ese apoyo ha hecho que cumpla mi sueño”, agregó la exreina.

La mexicana brilló con luz propia en la cuarta temporada, del programa que se transmitió entre el 9 de marzo y el 23 de mayo del 2010.

Ana Patricia ganó con el 25.4% de los votos del público, mientras que la colombiana Carolina Ramírez ocupó el segundo lugar.