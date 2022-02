Trump teme que invasión de Rusia a Ucrania desate tercera guerra mundial

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la estrella central este sábado 26 de febrero de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tuvo lugar en The Rosen Shingle Creek, en Orlando, Florida, y luego de su aparición concedió una entrevista a FOX News, donde habló de la tensa situación en Ucrania, tras la ofensiva militar rusa.

El mandatario también tuvo un tono de rechazo sobre la invasión impulsada por el presidente Vladimir Putin, e incluso aseguró que si la situación no se logra manejar, pudiera desencadenarse la tercera guerra mundial.

“Creo que es una pena que esto esté pasando. Es algo que no debería estar pasando”, dijo Trump en la entrevista. “Miles de personas, quiero decir, esto puede conducir a un área mucho más grande que esta (…) Esto podría llevar a muchos otros países y puede conducir a una guerra mundial… nunca se sabe cómo empieza, en una guerra mundial”.





El expresidente agregó que “Uno nunca piensa que va a darse una guerra y de repente, terminas en una guerra mundial“.

Al ser interrogado sobre si le envíaba algún mensaje a Putin, el exmandatario estadounidensedijo que “no”, y manifestó que Ucrania ha dado muestra de mucho valor.

“Es algo horrible. Nunca debió haber sucedido bajo ninguna circunstancia, y es lo que es”, dijo Trump. “Pero se está mostrando una gran valentía, y creo que están haciendo un gran trabajo (Ucrania), mucho más de lo que nadie hubiera creído posible”.





El líder republicano también opinó sobre las sanciones económicas que ha estado imponiendo a Rusia la Administración Biden por su invasión a Ucrania, entre ellas que bancos rusos “seleccionados” sean eliminados del sistema financiero SWIFT, y aseguró que es necesario ir más allá para frenar la ofensiva rusa.

“Sospecho que tendrán que hacer algo más que sanciones”, dijo el expresidente en la entrevista con FOX News. “Pero las sanciones no son, ya saben, Putin: él entiende cómo evitar las sanciones y pasa por otros países”.