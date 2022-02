Alarma mundial: Putin ordena poner en alerta fuerzas nucleares de Rusia

En el cuarto día de la invasión de tropas rusas a Ucrania, en un hecho que ha sido rechazado por la mayor parte del mundo, y que tiene muy preocupados a líderes mundiales, no solo por el derramamiento de sangre que ya se está dando en antiguo país de la Unión Soviética, sino por las implicaciones próximas que la avanzada de Putin y la respuesta de los miembros de la OTAN pudiera acarrear.

Y este domingo, en un acto que aumentó la alarma, el presidente ruso informó que estaba dando la orden de poner en alerta máxima a las fuerzas nucleares rusas, lo que hace temer lo peor, entre ello una guerra entre naciones.

Así lo reveló la agencia de noticias AFP, donde se aseguró que la decisión de Putin se dio como respuesta a la manera como la OTAN y varias naciones del mundo, como Estados Unidos y países de Europa han criticado el acto salvaje de la invasión a Ucrania, y las serias sanciones económicas que han emitido en contra de Rusia.





La reacción del ministro de Defensa ruso cuando Putin ordena alerta a los repsonsables nucleares

“Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión (nucleares) del ejército ruso en alerta especial de combate”, dijo Putin en su reunión con altos mandos militares.

Putin aseguró que las naciones de Occidente están siendo agresivas con Rusia, tanto en asuntos económicos como en los pronunciamientos que han hecho contra el accionar del mandatario ruso.





Vladimir Putin: "Deberían haber tratado a Rusia como un aliado. Ha sido al revés"

“Los países occidentales no sólo están tomando medidas hostiles contra nuestro país en la esfera económica, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la OTAN hicieron declaraciones agresivas con respecto a nuestro país”, agregó Putin en un mensaje en televisión, de acuerdo a datos de la agencia AFP. “Ven que los países occidentales no sólo son hostiles a nuestro país en el ámbito económico, me refiero a las sanciones ilegítimas”.





Alerta por "ataque total" a Ucrania: Rusia prueba su arsenal nuclear

En el video televisado del encuentro con sus mandos militares, que compartimos aquí, se aprecia también al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, asegurando “afirmativo”, a la orden de Putin.

Las nuevas declaraciones de Putin, que muchos ven como una amenaza, no contribuyen en nada a disipar las tensiones con la comunidad internacional, y por el contrario han generado mayor alarma, temiendo que cualquier acción que se realice en ese orden desencadene un conflicto todavía más grave y sangriento que involucre a más naciones del mundo.

La AFP aseguró que Moscú cuenta con el segundo arsenal de armas nucleares más poderoso del mundo, que incluye un gran arsenal de misiles balísticos, que manejan las fuerzas de disuasión.