Trump se autoproclama como el próximo presidente de Estados Unidos: [Video]

Para nadie es un secreto que tras haber sido derrotado en las elecciones por Biden y haber perdido el poder, Donald Trump desea regresar a la Presidencia en el 2024, pero esta vez el exmandatario se autoproclamó como el futuro presidente de los Estados Unidos.

Así lo dejó ver un video compartido por el periódico NY Post, en el que se aprecia a Trump en medio de un juego de golf, haciendo sus mejores movimientos en uno de sus famosos campos, y se escucha a uno de sus compañeros que lo filma diciendo “ahora en el tee, el presidente 45 de los Estados Unidos”, en alusión a que Trump fue el presidente 45 en la historia del país.

Y fue allí cuando Trump respondió con lo que espera que ocurra y mencionó: “El (presidente) 45 y el 47”, ejando ver claramente que espera ser el sucesor de Biden, quien es el presidente número 46.

La reacción de Trump, como deja ver el video, hizo que algunos de los que lo acompañaban aplaudieran la respuesta e incluso a lo lejos se oye a alguen decir: “Sí, eso me encanta”.

Y es que a pesar de que Trump no ha confirmado públicamente si se lanzará de nuevo al ruedo político para recuperar la Presidencia, desde que salió del poder ha hecho todo tipo de comentarios que muestran que pudiera moverse en esa dirección, a menos que en una de sus tantas investigaciones le resulte alguna condena que le impida volver a la política.

Trump declares himself the '47th' president while playing golf https://t.co/H2eNBfqXIu pic.twitter.com/bnnqb6JWOx — New York Post (@nypost) January 26, 2022

En una entrevista que Trump sostuvo el año pasado con FOX News, el republicano fue interrogado sobre si planea o no competir contra Biden, y dijo que esperaría a las elecciones de este 2022 de mitad de término del Congreso para anunciar una decisión.





Play



Donald Trump grades Biden administration Judge Jeanine Pirro sits down with former President Donald Trump to discuss a range of issues #FoxNews #JudgeJeanine Subscribe to Fox News! bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news.… 2021-10-31T02:30:02Z

“Ciertamente estoy pensando en eso y ya veremos”, aseguró Trump , quien todavía cuenta con una inmensa base de simpatizantes. “Creo que mucha gente estará muy feliz, francamente, con la decisión, y probablemente la anuncie después de las elecciones intermedias”.

Sin embargo, el exmandatario aclaró que no es que esa sea su meta fija.

“No significa que lo haré (después de las elecciones de mitad de término)… Probablemente sea apropiado, pero mucha gente está esperando que se tome esa decisión”, advirtió el exmandatario.





Play



Donald Trump 'bashes up Joe Biden' at latest Florida rally Sky News host Paul Murray says Donald Trump is "getting huge crowds" wherever he happens to go, and that he recently took aim against the current US President Joe Biden at a "huge" rally in Florida. Mr Murray looked at Donald Trump's recent rally in Florida, which reportedly saw thousands of supporters attend. Mr Murray… 2021-07-04T12:28:46Z

“Hay mucha gente grandiosa que está pensando en postularse está esperando esa decisión, porque no se postulará si yo me postulo”, dijo Trump. “Tenemos muchos, todos son muy bien reconocidos… Pero casi todos dijeron que si yo corro, ellos nunca correrán. Y eso es bueno, principalmente porque muestra un gran grado de lealtad y respeto”.

MIRA AQUÍ LOS MEMES QUE HA CAUSADO TRUMP