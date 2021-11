El nuevo ataque de Trump: ¿Contra quién arremetió ahora el expresidente?

Donald Trump terminó su Presidencia hace ya casi un año, pero el republicano sigue empesinado en manifestarse y atacar nosolamente a comunidades inmigrantes, a las que les hizo la vida de cuadritos durante su paso por la Casa Blanca, sino también a aquellos políticos que fueron sus grandes opositores en su período de Gobierno.

Y esta vez el exmandatario arremetió con toda su fiereza contra el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, a quien culpó de haber llevado a la Gran Manzana hacia la destrucción, y a quien responsabilizó por la estampida, según acotó, de varios millonarios como él.

Trump, haciendo eco de su estilo, aseguró en diálogo con Fox News que De Blasio, quien dejará la Alcaldía de Nueva York en enero próximo, tras 8 años en el poder, “probablemente es el peor alcalde en la historia de nuestro país”.





Así lo reseñó Yahoo, donde se aseguró que el expresidente fue más allá e insistió en que De Blasio, quien entre otras cosas le quitó un contrato con la Ciudad de un campo de golf, fue terrible, no solamente para Nueva York sino para todo el país.

A pesar de que Trump nació en Nueva York y vivió la mayor parte de su vida entre Queens y Manhattan, luego de ser derrotado en las elecciones por el presidente Joe Biden, optó por no regresar a su ciudad, y por el contrario, instaló su residencia en Palm Beach, Florida, donde cuenta con muchos simpatizantes.

En su entrevista con FOX News, Trump destacó que la razón por la que decidió mudarse a Florida y no retornar a su apartamento de lujo en la quinta avenida de Nueva York, se debió mayormente a De Blasio y otros políticos del estado, quenes según él, no lo trataron bien.





“De Blasio sale como probablemente el peor alcalde en la historia de nuestro país, y eso es decir mucho porque tenemos a varios alcaldes realmente malos en este momento”, manifestó Trump. “Pero sale como el peor alcalde de la historia de nuestro país”.

Trump recalcó que él no fue el único neoyorquino que decidió abandonar la Gran Manzana por culpa del proceder del actual Alcalde, y mencionó que conoce a muchos amigos suyos que le siguieron los pasos, porque ya no podíán vivir en Nueva York.

“Tengo tantas personas que se acercan a mí para decirme que se mudaron a Florida, Texas, Tennessee, desde Nueva York, a Carolina del Norte, Carolina del Sur”, mencionó Trump. “Ha sido un horrible representante de este país y un horrible representante de Nueva York”.





Y al mencionar las razones precisas por las que tomó vuelo hacia Florida, Trump aseguró que De Blasio no fue capaz de contrarrestar los principales problemas de la Gran Manzana, hasta el punto que la criminalidad se ha disparado, según él, sin que el Alcalde haya hecho nada y en vez de mejorar, las cosas han ido poniéndose peor.

“Miren lo que le pasó a Nueva York. Cuando me fui, se podían ver los efectos, él ya estaba teniendo algunos efectos con el crimen y la gente en las calles y la suciedad”, dijo el republicano. “Cuando me fui, la consideraba una gran ciudad. Ha destruido la ciudad”, concluyó Trump.