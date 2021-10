Trump dice que inmigrantes “envenenan” a Estados Unidos: ¿Por qué el nuevo ataque?

Desde antes de ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha arremetido contra los inmigrantes que llegan al país, con todo tipo de insultos y medidas. Y esta vez, a pesar de no estar muy activo últimamente en el espectro público, el exmandatario manifestó que los inmigrantes envenenan al país.

Así se lo dijo el magnate inmobiliario al periódico NY Post, que lo cuestionó sobre la nueva caravana migrante que se está moviendo desde Centroamérica hacia Estados Unidos, con más de 2,000 personas huyendo de la violencia y la pobreza, y criticó que se permita el ingreso de esa oleada.

El expresidente pidió además que se retome su plan de construir el muro en la frontera para frenar el flujo de indocumentados, proyecto que el presidente Joe Biden canceló tan pronto asumió el poder.





“Nuestro País está siendo envenenado con los millones de personas que fluyen ilegalmente por nuestras Fronteras, en la mayoría de los casos ni siquiera cuestionadas o detenidas. Muchos son delincuentes de las cárceles vacías de otros países, la mayoría de ellos son personas muy peligrosas”, le dijo Trump al Post en un comunicado enviado a ese medio, donde insistió en que son pocos los inmigrantes de las caravanas que no representan peligro.

Trump también criticó que supuestamente la Administración Biden no esté haciendo nada a nivel interno en suelo estadounidense para frenar la llegada y permanencia de inmigrantes sin papeles.





“Nuestro país está muriendo desde dentro y nadie está haciendo nada para detenerlo. Lo primero que se debe hacer, y se puede hacer rápidamente, es TERMINAR EL MURO. Se debe hacer un trato con México, donde México sirva como una barrera de 2,000 millas, no como una plataforma de lanzamiento para los ilegales que están entrando”, dijo el republicano.

El expresidente, quien hace unos días anunció el lanzamiento de su propia red social, también lanzó duros cuestionamientos a la prensa por criticarlo y por, según él, no denunciar las fallas que está cometiendo Biden en el manejo del país, como la salida de Afganistán, de acuerdo con el reporte de el NY Post.

“Y nunca lo olviden, porque las Fake News no volverán a hablar de eso, los muertos innecesariamente en Afganistán y las miles de personas y los 85 mil millones de dólares en equipo militar que dejaron en la rendición total y completa de los Estados Unidos de América”,advirtió Trump. “Habríamos salido pero saldríamos con dignidad y fuerza. ¡Nuestro país es ahora un hazmerreír en todo el mundo!”.