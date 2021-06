Trump inició camino de ‘regreso al poder’: Asegura que Biden es una catástrofe

El expresidente Donald Trump nuevamente arremetió contra lo que ha sido el gobierno del presidente Biden, quien lo derrotó en las elecciones de noviembre, y con su ya conocido estilo, demeritó los primeros meses del demócrata en el poder y aseguró que su mandato ha sido un desastre.

Trump realizó un mitin en Ohio, durante el fin de semana y allí se fue lanza en ristre contra Biden, sin darle ningún tipo de crédito, en lo que sonó a campaña política, de cara a un eventual regreso al ruedo por la Casa Blanca en el 2024.

Trump quiso mostrar que dejó un país tranquilo, en buen estado y andando bien, al que, según él, Biden acabó.





“Después de sólo cinco meses, la administración de Biden ya es una completa y total catástrofe. Se los dije”, aseguró Trump a sus seguidores en el multitudinario rally, el primero desde que perdió las elecciones, que tuvo lugar en Wellington, de acuerdo con el periódico El Diario NY. “¿Me extrañaron?”, preguntó Trump a la multitud enardecida que dio un sí a todo pulmón.

“El crimen está aumentando, los asesinatos están aumentando, los departamentos de policía están siendo destruidos, los extranjeros ilegales están invadiendo nuestras fronteras. Joe Biden está destruyendo nuestra nación ante nuestros propios ojos”, dijo el exmandatario. “Hay millones de personas entrando a nuestro país. No tenemos idea de quiénes son. Joe Biden está haciendo exactamente lo contrario que nosotros”.





Y en medio de sus mordacez ataques hacia Biden, el republicano advirtió que pronto vovlerán al poder, a controlar todo en Estados Unidos, como lo reveló la agencia de noticias Reuters.

“Recuperaremos la Cámara, recuperaremos el Senado y recuperaremos Estados Unidos, y lo haremos pronto”, dijo el expresidente, quien una vez más, y a pesar de que autoridades judiciales y electorales certificaron que no hubo ningún fraude en las elecciones, insiste en que le robaron los comicios.

“Las elecciones presidenciales de 2020 fueron manipuladas… Ganamos esas elecciones de manera aplastante”, dijo Trump.

En su discurso, Trump también se fue contra la vicepresidente Kamala Harris, quien visitó la frontera, y dijo que solo tomó esa acción cuando él anucnió que iría a esa zona.

“Kamala Harris, su vicepresidenta, solo fue ayer a la frontera por una simple razón, porque anuncié que iría. Si no hubiera hecho eso, no sé si alguna vez ella habría ido”, dijo Trump en alusión a las críticas lanzadas contra el presidente Biden sobre su no presencia en la frontera desde que estalló la crisis por el aumento del cruce de inmigrantes.

Una encuesta de NBC News realizada en abril, mostró que Trump sigue contando con un amplio apoyo entre su partido, con el 44%, aunque también ese sondeo reveló que el 50% considera más importante apoyar al partido y no el movimiento Trump.