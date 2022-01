Las fotos más candentes de Marisela de Montecristo, Nuestra Belleza Latina 2013

Marisela de Montecristo es una de las 12 mujeres hispanas que ha hecho realidad el sueño de convertirse en Nuestra Belleza Latina, a lo largo de los casi últimos 15 años.

La bella salvadoreña ganó la séptima temporada del reality show de Univisión en 2013, donde su triunfo fue visto como la historia de La Cenicienta, debido a su vida, donde mostró abiertamente venir de una familia muy humilde de El salvador, y después de emigrar a Estados Unidos fue encontrando más oportunidades, hasta llegar a ser la reina de Univisión.

Hoy, a sus 29 años, la centroamericana, quien representó a El Salvador en Miss Universo, en el 2018, es una exitosa “influencer” y modelo, dedicada además a su faceta de empresaria de negocios de comidas.

Al mismo tiempo, la exreina de belleza comparte constantemente fotografías llamativas, que encantan a sus fans, quienes no dudan que Marisela es una de las ex Nuestra Belleza Latina más atractiva, dueña de una envidiable figura.

Así dan fe sus redes sociales, en especial su cuenta de Instagram, donde la salvadoreña ha publicado todo tipo de imágenes candentes, que compartimos en esta historia.

Las instantáneas en traje de baño y atuendos llamativos, que publica la exreina de Univisión, no paran de encantar a los seguidores de la conductora de televisión, quien se roba todo tipo de comentarios y elogios por su belleza y su pose de modelo.

“Soy más fuerte porque tenía que serlo, soy más inteligente por mis errores, más feliz por la tristeza que he conocido y ahora más sabia porque aprendí”, fue uno de los comentarios compartidos por la salvadoreña en su red social, donde además comparte mensajes motivacionales.

Marisela actualmente también está realizada en la parte emocional, pues sostiene una bella relación al lado del abogado ucraniano, Petro Kostiv, con quien está comprometida en matrimonio.

En una reciente entrevista con Despierta América, Marisela de Montecristo mencionó cuáles son sus sueños próximos y dejó ver, que tal como ocurrió en Nuestra Belleza Latina, no tienen límite.

“(Quiero) crear mi propia empresa, meterme en la industria de la moda, estoy estudiando para eso. También estoy estudiando actuación porque me veo de repente haciendo una película en el mundo americano. Sé que es muy difícil, por eso estudio todos los días”, dijo la ex Miss El salvador. “También aprovechando que estoy acá en la oficina, en la firma de mi esposo trato de involucrarme un poco con lo que tiene que ver con inmigración, no descarto la idea de más adelante agarrar un título en Derecho… Y más adelante, si Dios lo permite, tener hijos”.

Marisela de Montecristo ganó el reality de Univisión, que en el 2013 se realizaó entre el 10 de marzo y el 19 de mayo, que dejó como primera finalista a la dominicana Audris Rijo.

Dinos qué te parece Marisela ocho años después de haber sido coronada como Nuestra Belleza Latina.