Novia de José Manuel Figueroa se defiende de las criticas: Mira el en VIVO

El nombre de Marie Claire Harp anda dando vueltas en las redes. Ella es la novia de José Manuel Figueroa y conductora de Bandamax. La chica asistió al velorio de Julián Figueroa, quien fue velado el 11 de abril tras fallecer inesperadamente la noche del 9 de abril. Marie Claire realizó una transmisión en vivo desde la casa de Maribel Guardia, donde se realizaba el funeral de su único hijo.

Algo que enfureció a más de uno, ya que Maribel había pedido discreción.

A continuación está lo que Marie Claire transmitió desde afuera de la casa de Maribel:

“Solo están los familiares directos de Julián: esta Maribel, esta Imelda, esta Marcos. La verdad es que están tranquilos. No está o no existe esa reacción inconsolable donde todo el mundo este preocupado. Como se trata de familia muy directa, se están apapchando mucho y se sienten muy en calma, tranquila. La atmósfera es más de añoranza, es un poco mas de recordar los momentos de Julián. Algo que si tengo el corazón partido es que el hijo de Julián todavía no sabe la noticia. También explicó Maribel la decisión de cremar y no hacer una misa de cuerpo presente…Muy normal. Se hablaban muy normal del tema de la muerte. Él [Julián] le dijo a su mamá en muchas oportunidades que si él llegaba a despedir de esta tierra primero que ella, que por favor no permitiera lo que paso con su papá. Porque esto le fue generando a él cierto trauma. Cada vez que venia un aniversario luctuoso o un cumpleaños de su papá. Todos estos traumas venían a su cabeza y él no quería que su hijo pasará por lo mismo que él paso. Por lo que le pidió a su mamá en algún momento de su vida que si él llegaba a despedirse de este mundo primero que ella, que cumpliera con su palabra, que era la cremación. Precisamente es esto lo que está haciendo Maribel y toda la familia directa de Julián. Cumpliendo con su deseo de no hacer una misa de cuerpo presente. Hasta el momento sé que solo hoy [11 de abril] se hará la misa con sus familiares y personas mas allegadas. Han devuelto en la entrada a Carolina Herrera, Yadira Carrillo…gente que son amistades pero al parecer no cumplen los requisitos como familia para que puedan estar en esta misa”, contó Marie Claire durante una transmisión en vivo para Buenas Banda.

Pero Marie Claire no se quedo callada y contesto a las criticas afirmando que ella tenía permiso de la familia de Julián para decir todo lo que dijo en la transmisión. La novia de José Manuel asegura que la familia le ofreció un espació en su casa para realizar la transmisión pero ella prefirió salir de la casa. “Hay un poco de amarillismo en lo que comentan ciertos ‘colegas’” empezó diciendo la conductora. “Y no, con la autorización de su familia me salí una calle fuera de su casa, y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que había afuera. A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme de la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar”, explicó Marie Claire.

La conductora de Bandamax aseguró que no tomó fotografías o videos al interior de la casa y que todo lo que hizo fue con previa autorización de la familia de Julián Figueroa.

“No tomé fotos, ni hice vídeos, no mostré el interior de la casa… y sí, tuve el privilegio de estar ahí, pero si no me lo hubiesen autorizado, no lo hubiese hecho”, concluyó Marie Claire informa El Imparcial.