Forense confirma la causa de la muerte de Julián Figueroa

Julián Figueroa fue encontrado muerto la noche del 9 de abril en su casa. Horas antes había publicado un triste mensaje en sus redes dedicado a su desaparecido padre Joan Sebastian, quien hubiera cumplido 72 años este 8 de abril. Por lo que algunos sospecharon que la sorpresiva muerte del joven de 27 años podría haber sido un suicidio pero no fue así.

La tarde de este 10 de abril, el médico forense que atendió el caso de Julián descarta una sobredosis como la causa de la muerte. “Estaba totalmente limpió”, aseguró el médico a los medios.

De acuerdo a un comunicado difundido por su madre, Maribel Guardia, Julián habría muerto a raíz de un infarto al miocardio, padecimiento que se produce cuando se bloquea o reduce gravemente el flujo de sangre que va al corazón.

El periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó la noticia de la muerte de Julián en su canal de YouTube e informó que desde hace tiempo Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, estaban muy preocupados por la salud de Julián, quien padecía un serio cuadro de depresión. “[Julián] fue encontrado en su habitación muerto, parece que de un infarto, tenía un estado, según refiere la gente que lo conocía, muy depresivo este muchacho”, contó Infante.

El médico forense que atendió el caso de Julián, descartó la sobredosis como la causa del muerte del cantante y actor. Además aseguró que no había sustancias ilícitas en el cuerpo del joven, ni huellas o signos de violencia y que su muerte habría sido por causas naturales. “Nada, totalmente limpio, les van a dar comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural, nada. Fue el día de ayer [9 de abril] cuando falleció”, explicó el médico.



Maribel Guardia escribió lo siguiente sobre la muerte de su hijo:

Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la

ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión,

El cuerpo de Julián será cremado la noche del 10 de abril.

Julián era actor y cantante. La última novela que filmó fue la exitosa novela Mi Camino es Amarte que estrenó en 2022. Al igual que Secretos de Familia. En 2017, Julián lanzó el tema inédito “Volaré”, que Joan Sebastian dejo a su hijo. “Me la dejó a mí, él de hecho la produjo con mi voz, no terminó la canción porque mi papá falleció, pero dejó estrictamente dicho que era para mi”, señaló Julián en 2017.

Julián, a sus 27 años, demostró su habilidad de componer temas como “La Trampa” y “Yo sería”, la última es el titulo del disco que lanzó en 2022.