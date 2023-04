José Manuel Figueroa revela si se reconcilió con Julián Figueroa antes de su muerte

No es secreto que entre los hermanos -José Manuel Figueroa y Julián Figueroa– hubo problemas familiares. Algo que los seguidores de ambos recordaron cuando José Manuel dedicó unas palabras a su desaparecido hermano Julián en sus redes sociales. “Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, que difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón, un beso al cielo a estos dos seres que amo”, escribió José Manuel dos días después de la muerte de Julián, quien falleció por un infarto agudo de miocardio la noche del 9 de abril.

Tras publicar el mensaje, varios de sus seguidores le enviaron sus condolencias, mientas otros lo criticaron y reprocharon. “Pero si decías que no era tu hermano”, comentó uno. Otro agregó: “Más frías esas palabras..No me llegaron al cora honestamente pero bueno..animo”. Otro comentó: “Que hipocresía la tuya”.



Así llegaron varios mensajes. Pues resulta que cuando el padre de ambos, Joan Sebastian, estaba vivo, siempre trato de mantener a sus 8 hijos -con diferentes mujeres- que sean unidos. Y lo logró. Joan Sebastian mantuvo siempre a sus hijos unidos pero esto cambio una vez que falleció el 13 de julio del 2015. Desde entonces los hermanos empezaron a distanciarse.

También empezaron los problemas familiares por la herencia de Joan Sebastian ya que este no dejo un testamento.

Además José Manuel se refirió a Julián como hermanastro, algo que le dolió a Julián. “Pueda que él no me considere como hermano a mí. Yo a él si lo considero como hermano. Siempre que él necesite algo de mi, yo siempre voy a estar ahí”, dijo Julián en 2019.

Play

Julián y José Manuel Figueroa, ¿bronca entre hermanos? | Ventaneando Julián Figueroa dice rendirse ya que no buscará más a su hermano para intentar llevar una relación cordial con él. Disfruta el contenido en tiempo real en nuestro sitio oficial: aztecauno.com/ventaneando Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy en compañía de Daniel Bisogno, Jimena Pérez 'La Choco', Mónica Castañeda y Pedro Sola te… 2018-08-15T23:51:08Z

Pero al parecer eso fue cosa del pasado. Ya que ellos se reconciliaron. El mismo Julián lo dijo en una entrevista en 2022. “Hipócritas no somos porque cuando nos hemos tenido que decir nuestras cosas nos las hemos dicho, y cuando nos hemos tenido que abrazar, nos hemos abrazado”, dijo Julián en ese entonces. “Nos llevamos bien, estuvimos hasta chillando. No es secreto que no soy el mejor amigo de José Manuel, pero es una persona que quiero, es mi hermano, y siempre que pueda darle un abrazo y compartir un momento con él, lo voy a hacer”.

José Manuel le pidió una semana antes de la muerte de Julián que planearan algo juntos para cantarle en el que sería el cumpleaños número 72 de su padre, el 8 de abril. Pero Julián se negó porque prefería hacer este año algo en privado. “Lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privado, peo me pidió que no me sintiera”, señaló José Manuel.

Play

José Manuel Figueroa responde si se reconcilió con Julián Figeroa | El Gordo y La Flaca El hijo mayor de Joan Sebastian llegó a la casa de Maribel Guardia para despedir a su hermano, quien murió debido a un infarto agudo al miocardio. A su salida, habló con la prensa sobre el sentir de la familia y despejó todos los interrogantes sobre las diferencias que tuvo con Julián Figueroa en el… 2023-04-11T23:36:02Z

En torno a los rumores sobre una mala relación, aclaró que desde hace tiempo limaron asperezas en torno a sus problemas.