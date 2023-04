Julián Figueroa mandó desesperado mensaje antes de morir

La triste noticia del fallecimiento del hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian, Julián Figueroa, tiene conmocionado al mundo entero, pues el joven actor sin duda alguna tenía toda una vida por delante y una carrera bastante talentosa.

Sin embargo, en la noche del domingo 9 de abril la vida de Julián se apagó por completo y su misma familia confirmó la lamentable noticia, la cual ha generado gran dolor en todo el pueblo México, que se ha solidarizado con Maribel Guardia en tan difícil momento.

Su esposa, Imelda Garza, despidió al padre de su hijo de 6 años con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde aseguró que él era su gran amor por siempre.

“Te amo por siempre 💙

Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore 🕊️”

Así mismo, su madre confirmó la causa de la muerte de Julián, asegurando que había sufrido un “Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

“Estimados amigos, Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la

ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión, Maribel Guardia y Marco Chacón

Imelda Tuñón y Jose Julián Figueroa 🙏🏼✝️”

¿A quién mandó mensaje alarmante Julián Figueroa antes de morir?

🚨 ULTIMAS IMAGENES DE JULIÁN FIGUEROA el sábado con su amiga Mariella 🚨 🕊️QUE DESCANSE EN PAZ 🕯️✝️ El sábado fue el natalicio de su papá JOAN SEBASTIÁN #JulianFigueroa #MaribelGuardia #JoanSebastian #josemanuelfigueroa #julian_figueroa #Maribel_guardia pic.twitter.com/5j38sQtID5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 10, 2023

Con el pasar de las horas, poco a poco han salido a la luz publica algunos detalles de los últimos momentos que estuvo con vida el joven actor de “Mi camino es amarte”.

De acuerdo con una publicación de una amiga del joven, identificada como Mariella Navarro, aseguró que Julián intentó hablar con ella desesperadamente al rededor de las 4:00 de la madrugada del mismo domingo, pero que ella no respondió a sus mensajes y llamadas. Ella, en una historia en su cuenta, la cual ha sido eliminada, pidió disculpas por no atender el llamado de su amigo.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. “Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje. Si te pasa algo, cuéntamelo, porque no es justo que riamos juntos y llores solo”, escribió la joven, según informó Medio Tiempo.

#ENVIVO | ‘Me parte el alma saber que no estuve para ti’ Amiga de #JuliánFigueroa revela recibió mensaje momentos antes de su fallecimiento#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/vkjNUqQLni — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 10, 2023

Aunque la cuenta de Instagram de Mariella Navarro llamada @mariella.navarro ahora no existe, la captura de pantalla con su mensaje fue guardada por muchos internautas.

De igual manera, la joven amiga, compartió una imagen de ellos dos juntos, en donde le daba las gracias por compartir su vida con ella. Esta imagen hace parte de un video que salió a luz, días antes de la muerte de Figueroa, donde ambos estaban bailando y disfrutando juntos. Ese video fue compartido por el portal de entretenimiento Sale el Sol TV.

