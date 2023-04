¿Quién es Marie Claire Harp?: La novia de José Manuel Figueroa es criticada por divulgar información

Todavía el mundo del entretenimiento está asimilando la inesperada noticia sobre la muerte del joven cantante y actor Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia junto a Joan Sebastian, y ya empiezan a surgir escándalos de todo tipo.

Mientras Maribel Guardia brindó unas sentidas palabras a varios periodistas a las afueras de su casa, en donde, con la voz entrecortada por el llanto, agradeció por el cariño, e incluso reveló estar refugiada en Dios en este difícil momento, el único hermano de Julián, José Manuel Figueroa, también se mostró muy afectado a pesar de no haber tenido la mejor relación con el fallecido, pues ambos estuvieron envueltos en sonadas disputas por la herencia de su padre, Joan Sebastian.

Pero en este momento tan doloroso hay un nombre que ahora mismo se encuentra en el ojo del huracán, se trata de Marie Claire Harp, ex reina de belleza, comunicadora y modelo venezolana, actual novia de José Manuel Figueroa.

¿Quién es Marie Claire Harp? Y por qué está envuelta en polémica una vez más

Marie Claire Harp es una modelo y comunicadora venezolana de 29 años de edad. La chica llegó a tener una participación destacada en varios certámenes de belleza que le dieron mucha visibilidad en su país, y por tal motivo terminó siendo conductora de uno de los morning shows más vistos en venezuela: PORTADA’s, que se transmite en el canal de televisión Venevision.

Llevada por la situación de venezuela, Harp se fue en búsqueda de otras oportunidades y en definitiva es México el lugar que le ha abierto las puertas como parte del talento de Bandamax, en donde cubre todo lo que pasa en el entretenimiento y la escena musical mexicana.

Fue precisamente allí que conoció a José Manuel Figueroa, y ambos han sido protagonistas de la prensa rosa del país gracias a su relación tumultuosa que ha ocupado las primeras planas de portales de entretenimiento.

Otra vez en el ojo del huracán

Ahora Marie Claire Harp vuelve al centro de la polémica porque acudió con José Manuel Figueroa a la casa de Maribel Guardia para el velatorio de Julián Figueroa, pero una vez estando allí, salió de la casa hasta un auto, desde donde transmitió en vivo al programa de televisión que conduce, sus impresiones y todo lo que estaba pasando dentro de la casa de quien en vida fuera su cuñado.

Las reacciones no se hicieron esperar: ““Si fuera la familia yo no lo hubiera hecho, yo en lo particular. La estaban dejando entrar no como periodista o conductora, la estaban dejando entrar como novia de José Manuel, sí iba a nivel familiar no estaba trabajando. Yo preferiría perderme la noticia” dijo Ana María Alvarado, del programa “Sale el Sol”, siendo apoyada por su compañero Álex Kaffie: “Yo, mi ética, no me lo permite”.

Ante esta ola de respuesta, que también arroparon las redes sociales, Harp se manifestó asegurando que dijo sólo lo que se le había autorizado a decir, y que fue la propia familia Figueroa que incluso quisieron habilitarle un espacio en el jardín para hacer su pase en vivo, pero ella, por guardar respeto, habría salido a transmitir desde su auto.