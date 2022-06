¡Asombroso! Myrka Dellanos luce más joven que su hija Alexa de 28 años

Los años parecen no pasar por la presentadora de televisión cubanoamericana Myrka Dellanos. La periodista celebró su cumpleaños número 57 en compañía de su hija Alexa, de 28 años e increíblemente no se puede distinguir cuál es la madre y cuál es la hija.

“Como dicen por ahí ¡Hoy es el primer día del resto de tu vida! Muy agradecida con Dios primeramente y luego con mi linda familia y amistades por tanto cariño y apoyo! Gracias a mi preciosa hijita Alexa por esta celebración de mi vida! Sabes que eres mi más preciado regalo de Dios además de mi mami también. Estoy realmente bendecida con mucho de lo que realmente importa en esta vida”, escribió en su Instagram junto a una foto donde aparece con su hija luciendo la misma cintura y esbelta figura.

“Fue una noche mágica celebrando el cumpleaños de mi mami”, escribió Alexa en su cuenta de Instagram junto a otra imagen donde se puede apreciar de cerca su rostro y el de su famosa madre, y ambas lucen simplemente como dos gotas de agua.

Dellanos se ha caracterizado por lucir joven y bella, a pesar del paso de los años. Actualmente la conductora es parte del staff del programa de entretenimiento “La Mesa Caliente” de Telemundo, donde semana a semana comparte su actitud positiva y amor por la vida.

Por su parte, su hija Alexa, de 28 años, ha hecho una exitosa carrera como influencer e invirtiendo en bitcoins. La joven tiene nada menos que 8,2 millones de seguidores en Instagram, donde está constantemente publicando sugerentes imágenes que resaltan su provocativa figura, además de compartir con su público su lujoso estilo de vida.

A pesar de lucir cada vez más joven y bella -a diferencia de lo muchos pudieran pensar- Myrka Dellanos es blanco de críticas por su apariencia física. Así lo manifestó en una publicación en su cuenta de Instagram donde admitió que le hacen daño los comentarios hirientes que se escriben sobre su persona.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero, ¿por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer.? ¿Por qué lo hacen? Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida”, manifestó respecto a las constantes comparaciones físicas entre ella y sus tres colegas del programa La Mesa Caliente: Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspi.

“Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la mas alta, ni la mas flaca, ni la mas joven ni la mas bonita- solo puedo ser yo”, agregó enviando un contundente mensaje a las mujeres que optan por criticar a otras mujeres.