Myrka Dellanos está dolida por comentarios hirientes

La presentadora de Telemundo Myrka Dellanos compartió una profunda reflexión con sus más de 2 millones de seguidores de Instagram y abrió su corazón para revelar que, lamentablemente, hay comentarios hirientes que se hacen sobre su persona y que le duelen.

“¿Nos debe importar lo que dicen de nosotros a nuestras espaldas? ¿Qué opinas tú? Creo que si soy honesta hay veces que alguien viene a contarme algo que han dicho de mi y sí, me molesta. Lo cierto es que no debe de molestarme, pero como humana hay veces que sí me duelen comentarios hirientes”, reveló la cubanoamericana, de 56 años.

Dellanos agregó, sin embargo, una sabia reflexión de lo que realmente es importante. “Sin embargo, mientras más pasa el tiempo me doy cuenta que el mundo seguirá siendo mundo y la gente que habla siempre hablará hasta que tengan algo mejor que hacer. Hoy por hoy prefiero que no me cuenten lo que dicen otros de mi- eso protege mi corazón. Entonces ¿cuál es la conclusión? Que cada día refuerzo para mí misma que lo que realmente importa es lo que opina la gente que me ama y yo amo y más que todo, me importa lo que Dios piensa de mi. Fuera de ahí- no tengo control de nada. ¿Y sabes qué? Dios me ama tal y como soy; me acepta; me celebra y me guía cada momento para que yo me convierta en la mejor versión de mi. ¡Reflexión de hoy!”, escribió.

La co conductora del programa de entretenimiento de Telemundo “La Mesa Caliente” dedicó anteriormente otra publicación a relatar su sentir con las constantes comparaciones que hacen las personas entre ella y sus colegas del recién estrenado programa televisivo.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer.? Por que lo hacen? Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida (…) Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la mas alta, ni la mas flaca, ni la mas joven ni la mas bonita- solo puedo ser yo”, señaló compartiendo lo duro que es estar constantemente recibiendo comentarios negativos de otras mujeres.

Por ahora Myrka Dellanos está concentrada en disfrutar del éxito de su nuevo programa y de la gran solidaridad y compañerismo que se ha dado con sus compañeras de pantalla. ¡Todo un triunfo!