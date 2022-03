Myrka Dellanos pide que no la ataquen por su apariencia ¿Qué le dijeron?

Myrka Dellanos realizó un sentido llamado dirigido especialmente a las mujeres que le han dejado comentarios sobre su físico, comparándola con sus tres compañeras del programa “La Mesa Caliente”. La periodista se cansó de recibir ataques y afirmó que sabe que no es la más bonita, ni la más joven de las cuatro animadoras.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer.? Por que lo hacen? Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida”, señaló la conductora de Telemundo en una publicación que subió a su cuenta de Instagram.

“Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la mas alta, ni la mas flaca, ni la mas joven ni la mas bonita- solo puedo ser yo”, agregó, dando cuenta de lo dañino que es estar recibiendo constantemente comentarios negativos de otras mujeres.

“Mujeres- quiéranse más y traten a otras mujeres con la gracia y misericordia que desearían para sus madres, sus hermanas y sus hijas. Gracias a mi Dios, mi identidad es primordialmente como Su hija amada, pero no significa que en mi humanidad no sienta dolor. Tengan más amor. Den más amor. Es completamente gratis y tendrás una mejor vida”, enfatizó en la parte final de su mensaje, enviando una invitación a la solidaridad de género.

Myrka Dellanos ha tenido una exitosa carrera profesional en la televisión. Además de lucir espectacular, hace gala de un gran profesionalismo y aporta con alentadores mensajes y reflexiones en sus redes sociales.

El nuevo programa de televisión “La Mesa Caliente”, ha dado cuenta de la excelente relación que tiene con sus tres compañeras: Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspi. Las cuatro han potenciado un mensaje de empoderamiento femenino, siguiendo la línea del espacio de entretenimiento.

“Un equipo de mujeres audaces y empoderadas debate desde diversas perspectivas sobre el entretenimiento y los temas más candentes y controversiales que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos”, señala la descripción del programa que ya ha tenido en su set a destacadas figuras del mundo del espectáculo hispano como Adamari López y Alicia Machado.