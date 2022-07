LCDLF2: Salvador Zerboni lanza fuertes acusaciones contra Alejandra Guzmán

Salvador Zerboni dejó a muchos con la boca abierta al lanzar fuertes acusaciones contra Alejandra Guzmán en una charla con sus compañeros de “La casa de los famosos 2”. El actor mexicano recordaba su juventud cuando contó la influencia que había tenido en su vida la llamada Reina de corazones.

Con sus palabras, Zerboni se sumó a la ola de confesiones que ha caracterizado esta segunda temporada del programa de reality de la cadena Telemundo. Antes que él, concursantes como Mayeli Alonso, Osvaldo Ríos y Toni Costa, entre otros, ya habían soltado bombas sobre otros famosos con los que estuvieron relacionados.

¿Qué tiene que ver Alejandra Guzmán con Salvador Zerboni?

La mayoría de los artistas mexicanos de más de 40 años se formaron en los pasillos del gigante mexicano de la televisión Televisa. Alejandra Guzmán y Salvador Zerboni no son la excepción. Ambos compartían amigos y, aunque no participaron en un proyecto juntos, se conocieron en una discoteca, o antro como se le dice en México. El propio actor ha contado en el programa “El minuto que cambió mi destino” cómo fue el momento en el que la vio por primera vez.

“Anduvimos un rato. Empezamos un amor de verano, yo iba en la prepara en Acapulco; y me quede con ella en un departamento de mis papás porque ella se había acabado de separar de un novio o esposo, no recuerdo; pero fue Alejandra la que empezó todo preguntándome: ‘flaco, ¿me puedo quedar?’ y yo acepté”

“Yo llegué con unos amigos, la vi de lejos y me impactó. Se me hizo una mujer despampanante. Cuando me dijeron quién era no lo podía creer, y de ser un fin de semana padre, pasó a ser una relación bien bonita”.

La pareja pasó poco menos de un año juntos. Para ese entonces él tenía 18 años y Guzmán le llevaba nueve años. Para esa época ya había nacido Frida Sofía. “Era muy chiquitina y Alejandra la llevaba a todos lados”, contó Zerboni.

Las declaraciones del actor mexicano contra una de las cantautora más importantes del mundo del espectáculo hispano fueron una gran sorpresa, pues siempre había hablado de Alejandra Guzmán y de la relación que mantuvo con ella con mucho cariño. Incluso, habló muy positivamente de ella cuando comenzaron los conflictos con su hija Frida Sofía, alegando que siempre la vio “enamoradísima de su niña”.

Sin embargo, cuando no estaba en el rol de mamá las cosas se fueron poniendo cada vez más complicadas, pues la convivencia con la reina del rock mexicano lo llevaron a consumir cada vez más alcohol y conocer el mundo de las drogas.

El tema de Alejandra Guzmán salió cuando sus compañeros en La Casa de los Famosos 2 escuchaban el icónico tema de la artista “Hacer el amor con otro”. “Esta me la dedicó a mí como 20 veces” , expresó Zerboni y pasó a contar la historia del romance entre ellos. Todo lo que relató parecía una película bonita hasta que expresó:

Aunque no elaboró mucho sobre el tema, Zerboni ha asegurado que nunca tuvo adicción a las drogas, aunque sí se ha cubierto extensamente en la prensa sus problemas con el alcohol.

El actor confesó que la situación que la rodeaba lo superó, pues él estaba comenzando su carrera y ella ya estaba metida en un ambiente “grueso”. Al final, la terminó “ghosteando”.

“Viví muchas cosas con ella: balazos y truenos. Me acuerdo un día que nos agarraron, ese día fue el que terminé: estábamos en El cambalache (restaurante) de Insurgentes, ella y yo cenando, y llegó Polo, Polo Herrerías y otros amigos y se empezaron a hacer de balazos por un desmadre que traían con el papá de Alejandra”.

“Yo salí por abajo de la mesa, le quité las llaves, me fui a mi casa. No quise volver a saber, pasaron los guarros por el coche después; nunca volví a contestar el teléfono. Ahí fue cuando dije: ‘A ver espérate, esto ya no es para mí, esto ya no es divertido; ya no quiero más de esto’”.