Toni Costa sigue demostrando que es un buen estratega

Toni Costa cada vez más se perfila como el candidato favorito para ser el ganador de esta segunda edición de La Casa de Los Famosos 2. El bailarín español está moviendo sus fichas muy bien y quiere a Nacho Casano fuera de la competencia.

Toni Costa comienza afilar las garras para irse con quien sea y de esa manera defender su puesto dentro de la competencia. En esta oportunidad, todo apunta a que quiere afuera a Nacho Casano y de esa manera seguir seguro dentro de la competencia, su estrategia le ha resultado de buena manera porque hasta los momentos el español no ha estado nominado a eliminación.

Toni Costa se perfila como el posible ganador de La Casa de Los Famosos 2

El bailarín español ha sido cuestionado por Nacho Casano por su actitud y este siempre se ha defendido ante los ataques por parte del cuarto azul. “Hay maneras de hacer las cosas que a mi no me gusta, y que no las comparto, a mi el hecho de encerrarme, chismear, insultar (…) no va conmigo” con fuerte postura Toni Costa se defiende por los insistentes ataques que recibe por su actitud.

Toni Costa parece ser uno de los participantes que mejor ha armado su estrategia para mantenerse alejado del escándalo, y por supuesto del compañerismo. Asimismo ha logrado que el español se mantenga a salvo y todo apunta en las redes sociales que puede ser el respaldado por el público para que sea el artista que se lleve el primer lugar de esta segunda edición y el premio en efectivo.

Toni Costa decide nominar a Nacho Casano

En esta novena semana de competencia los habitantes quieren que salga Nacho Casano, debido a que obtuvo los máximos puntos para abandonar la competencia. Toni Costa ha decidió darle dos puntos en contra y de esa manera mantiene en pie su estrategia. A su vez, el argentino desconfía del español y quiere que el bailarín confiese que lo nominó pero esto parece misión imposible por Costa sigue fiel a su ideales y a su gran estrategia.

Las estrategias dentro de la competencia comienza a realizarse de manera individual y ahora son nueve las celebridades que se encuentran dentro de la casa luchando y dando el todo por el todo para poder llegar a la gran final. Asimismo, Toni se ha ganado el respeto dentro de la competencia por su sabiduría y su excelente estrategia pero ahora parece que se fracturaron los grupos y está comenzando la verdadera competencia. Todo puede suceder en una casa explosiva donde los habitantes e encuentran con sed de ganar y ser los vencedores de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Poco a poco comienza la unión de los participantes y son nueve las celebridades que quedan en el juego y están haciendo sus mejores estrategias para permanecer dentro de la competencia y de esa manera evitar entrar en la línea de fuego y salir de la competencia.