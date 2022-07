¿Nacho Casano es el nuevo sucesor de Niurka Marcos ?

La Casa de Los Famosos 2 está que arde y en este punto los bandos comienzan a flexibilizarse como parte de la convivencia pero parece que Nacho Casano no quiere tener ningún tipo de contacto con los habitantes del cuarto morado y la relación de Toni Costa ha hecho que el actor argentino cuestione cada movimiento de su grupo en la competencia.

Nacho Casano ha tenido una gran evolución en La Casa de Los Famosos 2 su solitaria y extrovertida personalidad al principio de la competencia parece que ha evolucionado y ahora es uno de los participantes más estrategas que existe, su gran unión con Niurka Marcos hizo que el actor tomara más confianza y ahora parece seguir los pasos de mandato y personalidad de la vedette cubana.

Nacho Casano cuestiona la actitud de Toni Costa

Toni Costa por fin saca la espada y para en seco a Nacho Casano | La Mesa Caliente Toni Costa no se contuvo y sin piedad se defiende de las fuertes acusaciones de Nacho Casano.

Nacho Casano cuestiona la actitud neutral que ha tomado Toni Costa en torno a la relación con los demás integrantes del grupo y este se defiende alegando que el no va a pelear y mucho menos discutir en una guerra que no ha iniciado, pues al final, el gran premio en efectivo en de manera individual y cada habitante debería hacer su estrategia en relación a sus intereses y no de manera colectiva.

Daniella Navarro confía en la unificación de la competencia

En esta semana de competencia ya parece que los bandos comienzan a desintegrarse y hay una unificación de la casa por parte de la convivencia, han sido siete las celebridades que han salido de la casa y ahora quedan en juego 10 participantes que siguen dando el todo por el todo para permanecer en juego. “Le puede molestar esta unificación de la casa, que va a suceder, yo se que está pronto en acercarse” fue lo que comentó Daniella Navarro en torno a la actitud de Nacho Casano.

Nacho Casano es un gran líder que desea tomar el control de La Casa de Los Famosos 2

Nacho Casano estará guiándose de la estrategia implementada por Niurka Marcos para dividir y tomar el liderazgo y quiere controlar cada movimiento de su bando para evitar que haya un tipo de complot o traición cuando de estrategia se trate. “La manzana podrida para mi es Nacho” comentó Daniella Navarro a Laura Bozzo es relación a la actitud que ha tomado el actor argentino dentro de la competencia.

¿Nacho Casano traicionó a Niurka Marcos en La Casa de los Famosos? | En Casa Con Telemundo Nacho Casano quiere ser el único líder del grupo azul de La Casa de los Famosos, por lo que comenzó a hablar mal de Niurka.

Nacho Casano quiere tener el control de Juan Vidal y Toni Costa este último para él es una amenaza por su buen trato con el resto de los participantes y esto ha permitido que sea nominado pocas veces a eliminación y se mantenga al margen del escándalo por parte de su buena convivencia. Las cosas pueden cambiar y ahora la unificación es una propuesta que se siente dentro de la casa debido a que ya son pocos los habitantes que continúan en juego.