Toni Costa podría ser el ganador de La Casa de Los Famosos 2

Estamos en la recta final de la competencia y en esta octava semana de convivencia son muchos los comentarios y dudas que surgen dentro de la competencia aunque al parecer la actitud meticulosa y cuidadosa de Toni Costa lo puede posicionar como el ganador de la competencia.

La Casa de Los Famosos 2 es una verdadera telenovela de la vida real y todo está por suceder, en esta oportunidad, Toni Costa ha sido cuestionado por su personalidad neutral que le ha ganado ser el líder de la semana y también le ha permitido estar en un punto medio y esto ha hecho que los televidentes se enfoquen en otros puntos de atención y así el bailarín pase desapercibido.

Toni Costa es un buen estratega

El bailarín español ha sido cuestionado por su actitud y este siempre se ha defendido ante los ataques por parte del cuarto azul. “Hay maneras de hacer las cosas que a mi no me gusta, y que no las comparto, a mi el hecho de encerrarme, chismear, insultar (…) no va conmigo” con fuerte postura Toni Costa se defiende por los insistentes ataques que recibe por su actitud.

Parece indicar que la relación de Toni Costa con Rafael Nieves y parte del cuarto morado no es del agrado del cuarto cuarto azul, Nacho Casano y Juan Vidal, deciden conversar sobre dicha situación pero el bailarín español defiende su postura y no tiene favoritos a la hora de nominar sin importar el bando donde se encuentre. Asimismo, Juan Vidal aseguró que el tiene una postura dentro de la casa pese a la relación que existe con los participantes porque es parte de la dinámica del juego.

Toni Costa se mantiene refugiado dentro de la competencia

Toni Costa parece ser uno de los participantes que mejor ha armado si estrategia y mantenerse alejado del escándalo, del compañerismos, de los chismes y comentarios ha logrado que el español se mantenga a salvo y todo apunta en las redes sociales que puede ser el respaldado por el público para que sea el artista que se lleve el primer lugar de esta segunda edición y el premio en efectivo.

Al momento de nominar Toni ha demostrado que no se deja llevar por un bando y solo lo hace desde su punto de vista analítico que ha permitido hacerlo de manera estratégica. Toni también ha demostrado que es un participante fiel a sus pensamiento y su postura y defiende su punto de vista sin caer en provocaciones y dimes y diretes siendo un punto de encuentro y referencia para los demás habitantes.

Las estrategias dentro de la competencia comienza a realizarse de manera individual y ahora son diez las celebridades que se encuentran dentro de la casa luchando y dando el todo por el todo para poder llegar a la gran final. Asimismo, se había ganado el respeto dentro de la competencia por su sabiduría y la manera de ver la vida pero ahora parece que se fracturaron los grupos y está comenzando la verdadera competencia. Todo puede suceder en una casa explosiva donde los habitantes e encuentran con sed de ganar y ser los vencedores de la competencia más famosa de la televisión hispana.