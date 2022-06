El cuarto azul encara a Toni Costa ¿Estrategia?

La Casa de Los Famosos comienza su octava semana de competencia y vemos que la situación se encuentra tensa por la convivencia y los participantes están armando sus estrategias de manera individual para permanecer a salvo pero Nacho Casano, Juan Vidal y parte del cuarto azul decidieron encarar a Toni Costa por su posición neutral dentro del reality más famoso de Telemundo.

El cuarto azul ataca a Toni Costa

La guerra se encuentra declarada desde que las competidoras más fuertes, Laura Bozzo y Niurka Marcos, decidieron tener aliados y fieles seguidores pertenecientes al cuarto azul y el cuarto morado. Desde que la cubana salió de la competencia parece que hay un vacío de liderazgo y la posición neutral de Toni Costa ha hecho que Nacho Casano se enfrente contra el bailarín español y este se defiende de los ataques.

Toni Costa mantiene una postura neutral dentro de La Casa de Los Famosos

“Porque unirme a una guerra que yo no he provocado” comentó Toni cuando parte del cuarto azul liderado por Nacho Casano decidieron encararlo. Además de dejar claro que no tiene favoritos ni inclinación por ningún grupo y hemos visto su postura desde la primera semana de competencia el cual se ha mantenido al margen y ha creado buena relación con todos los integrantes de la competencia.

Parece indicar que la relación de Toni Costa con Rafael Nieves y parte del cuarto morado no es del agrado del cuarto cuarto azul, Nacho Casano y Juan Vidal, deciden conversar sobre dicha situación pero el bailarín español defiende su postura y no tiene favoritos a la hora de nominar sin importar el bando donde se encuentre. Asimismo, Juan Vidal aseguró que el tiene una postura dentro de la casa pese a la relación que existe con los participantes porque es parte de la dinámica del juego.

Nacho Casano considera que la actitud de Toni Costa es desleal, aunque el español se defendió ante esos ataques y no tiene la necesidad de crear bandos ni divisiones y al parecer su estrategia le ha servido para mantenerse al margen y no estar en peligro de eliminación. Además, el bailarín español quiere mantener su personalidad y de esa manera continuar dentro de la competencia. Por otra parte, los fanáticos en las redes sociales respaldan a Costa. “ Mejor imposible, Toni e Ivonne a la final”, “ muy bien Toni”, “ es que en esta edición eso de que quieren llevar grupos aquí el juego es individual y gana solo uno” son algunos de los comentarios en de apoyo en las plataformas digitales.

La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se está tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y así se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y cualquier mal movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades la cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.