Nacho Casano rompe en llanto y se quita la coraza al hablar de su familia

Nacho Casano es uno de los participantes desde que ingresó a La Casa de Los Famosos ha sabido como ganar terrero e imponer autoridad por su personalidad directa, fría y sin filtros y ahora es uno de los participantes con más apoyo dentro de la competencia.

Play

En la primera semana de competencia, veíamos cómo Casano era nominado por sus compañeros a peligro de eliminación y siempre resultaba airoso, su personalidad introvertida y su manera distinta de analizar las cosas hizo que se ganara muchos enemigos dentro de la competencia ahora conocimos un poco más de su vida y lo importante que es su familia.

Nacho Casano deja a un lado su coraza

Nacho Casano rompió el llanto cuando habló a corazón abierto de su vida en la curva de la vida, este espacio donde conocemos a cada uno de los participantes y descubrimos su lado más humano, desde su infancia el fue un niño que sufrió de bullying por su peso y estatura y esto hizo que su confianza estuviera destruida y fuera poco amigable y sociable pero el momento más difícil de su vida llega cuando toma la decisión de emigrar de Argentina hacia China por una propuesta laboral.

Nacho Casano alejado de su familia por años

Nacho Casano se quitó la coraza y reveló cómo se siente al estar alejado de su familia. “ En los últimos 17 años pasar 10 meses con mi familia”, fue el duro momento que el argentino narró su experiencia, cuando Sandarti le pregunta que piensa su familia, Casano no pudo contener su sentimiento y comienza a llorar. “ Que están contentos y orgullosos del camino que escogí, que les duele igual que a mi, pero de alguna manera fue importante para todos que yo encontrara mi lugar”.

Sin duda uno de los procesos más duro que ha vivido Nacho Casano es estar alejado de su familia, el encontró su norte en el mundo de la actuación y en el año 2015 tuvo una oportunidad de protagonizar el melodrama “A que no me dejas” pero desde ese momento no ha tenido un rol importante dentro de la televisión. Por su parte, agradeció a Telemundo y la plataforma de La Casa de Los Famosos por ser un trampolín y demostrar realmente cómo es su verdadera personalidad.

Nacho Casano es un participante fuerte dentro de la competencia, su peculiar personalidad logró conectar con el público y ha hecho de él un participante fuerte y con ganas de luchar para llegar a la gran final ahora descubrimos su lado más vulnerable en la curva de la vida y esperamos como sigue desenvolviéndose en la competencia más famosa de la televisión hispana.