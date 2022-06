Niurka Marcos vuelve a La Casa de Los Famosos 2 ¿Comenzará la polémica?

Niurka Marcos regresa a La Casa de Los Famosos 2 luego de una semana en donde se negó a estar presente en las galas por una presunta manipulación de su imagen por parte del equipo de producción. Ahora la cubana accedió a regresar al programa para exponer su punto de vista.

La vedette cubana regresa al programa luego de una eliminación explosiva

Niurka Marcos fue la sexta participante que se despidió de La Casa de Los Famosos pero su salida despertó por completo la opinión pública luego de que la cubana se perfilaba como una de las favoritas para llegar a la gran final junto a Laura Bozzo. Asimismo, Marcos decidió no estar presente en ninguna gala de la competencia pero cambió de parecer y la cubana de fuego rompió el silencio delante de las cámaras.

Durante la transmisión de la gala del 25 de junio Héctor Sandarti se comunicó vía Zoom con Niurka Marcos y está dio la noticia que si estará presente en la próxima gala de eliminación para hablar libremente de sus inquietudes, pues al parecer, Marcos se negaba a dar declaraciones en La Casa de Los Famosos pero todo indica que la cubana cambió de parecer y decidió acceder para dejar las cosas claras aunque recalcó que va a dar la cara por su público.

Cuando el animador, Héctor Sandarti, le dio la bienvenida a Niurka Marcos, él utilizó agradables palabras y adjetivos calificativos para anunciar el regreso de la cubana pero esta inmediatamente respondió. “Cuando yo quiero mucho a alguien no hablo tan feo de ella”, fueron las palabras de Marcos al hacer referencia a los comentarios que recibió cuando se encontraba dentro de la casa. Además de confesar que ha vivido muchas cosas tóxicas desde su salida y se encuentra muy triste al ver cómo su grupo del cuarto azul se encuentra desmoronado.

Niurka Marcos en contra de Telemundo

Niurka Marcos es conocida en el mundo del espectáculo como “La mujer escándalo” pero ahora en esta etapa dentro de La Casa de Los Famosos vimos a una mujer con un liderazgo y una personalidad completamente distinta a lo que estamos acostumbrado a ver. Todo dio un giro de 180 grados cuando la cubana decidió no participar en la prueba semanal y parece que este hecho le costó la salida del programa.

En una entrevista en exclusiva con el programa De Primera Mano Niurka Marcos aseguró que su salida del reality no fue por decisión del público sino por los altos ejecutivos de Telemundo. “Yo creo que no me saco el público, creo que la idea fue de los responsables y ejecutivos”. Además de hablar de una supuesta manipulación de su imagen que le costó ataques en las redes sociales.

El paso de Niurka Marcos por la competencia despertó la opinión pública y todo parece indicar que la salida de la vedette cubana del reality no fue apreciado de la mejor manera tanto así que tomó la decisión de mantenerse al margen y no aparecer en ninguna gala del programa con el argumento de que la planta televisiva intentó desprestigiar su imagen pero ahora decidió utilizar su derecho a réplica para exponer su punto de vista y analizar su desenvolvimiento dentro de la competencia.