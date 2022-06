Daniella Navarro reveló que fue abusada en su infancia ¡Rompe en llanto!

Daniella Navarro es una de las participantes más fuertes que se encuentra dando la batalla dentro de La Casa de Los Famosos pero también hemos conocido su lado más vulnerable en la curva de la vida y la sorpresiva revelación de abuso que vivió cuando era una niña.

Play

La curva de la vida de Daniella | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Daniella Navarro desnuda su alma para confesar que a pesar de ser famosa, también ha pasado por duros momentos antes de su ingreso a La Casa de los Famosos 2. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los Famosos… 2022-06-27T19:09:49Z

Daniella Navarro narró los duros momentos de su infancia, el divorcio de sus padres y un hecho que cambió por completo su vida, entre lágrimas. La venezolana reveló el abuso que vivió por parte de su abuelo y todas las pruebas que ha atravesado en la vida para llegar a estar en la posición donde se encuentra.

Daniella Navarro fue abusada en su infancia

“Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…”, contó Daniella Navarro, en el reality show, quien decidió callar lo sucedido por años. “Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”.

La actriz venezolana casi pierde sus piernas

Pero este no es el único dolor que guarda la actriz , ya que también narró que estuvo a punto de perder sus piernas tras la llegada de su hija, la actriz explicó que al inició, cuando se casó a los 21 años y la presión por cumplir con los estándares de belleza, la llevó a inyectarse sustancias en sus extremidades.

“Con la llegada de mi princesa empiezo a sufrir un problema en mis piernas cuando estaba embarazada y se corría el riesgo de que si hacía tratamiento mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija y no quise hacer más tratamiento”, explicó.

Daniella Navarro lucha por el bienestar de su hija

Daniella Navarro es una mujer sin filtros, frontal y de fuerte temperamento dentro de la competencia y todo parece indicar que sus ganas de llegar a la gran final ha hecho que sea una fuerte competidora tanto así que el público decidió salvarla luego de que protagonizó una pelea con Niurka Marcos, a tal punto, que la actriz venezolana se bajo los pantalones e inmortalizaron un épico encontronazo dentro de la competencia.

La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se está tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y así se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y cualquier mal movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades la cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.