Niurka Marcos y Juan Rivera arremeten contra Mayeli Alonso y Salvador Zerboni

Niurka Ramos se conectó en una sesión de Instagram Live con Juan Rivera y hablaron de TODO, en especial sobre los temas que tienen en común, una de las personas que conocen bien los dos: Mayeli Alonso, con la que la artista cubana compartió más recientemente en “La Casa de los Famosos”.

Niurka y la empresaria mexicana se hicieron amigas durante su participación en el programa de telerrealidad “Rica, famosa y latina”. Marcos y Alonso, la segunda esposa de Lupillo Rivera (hermano de Juan) participaron en la tercera temporada del programa de Estrella TV. El reality está inspirado en la franquicia de “House wives”, que transmite en Estados Unidos la cadena de cable Bravo y que puede verse por Netflix a nivel internacional.

Aunque no quedó claro qué hacían Juan Rivera y Niurka conversando públicamente en las redes sociales, es obvio que “La Casa de los Famosos 2” es uno de los temas que los une, pues el hermano de Jenni Rivera montó en cólera cuando se hicieron declaraciones sobre su hermana en el reality de la cadena Telemundo.

El problema comenzó cuando el actor mexicano Salvador Zerboni, quien aun permanece en el programa, especuló que el accidente aéreo que le causó la muerte a La Diva de la Banda fue consecuencia de las relaciones que supuestamente la artista tenía con narcotraficantes.

En un video que publicó en su canal de YouTube, Rivera habló sobre Zerboni.

“Yo quería entrar, ir a saludarlo, y hablar cara a cara con él…Hablé con el productor que estaba de vacaciones en Colombia y le dije que me dejara entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para hablara con Zerboni, para que él me explique por qué dice que la muerte de mi hermana fue un atentado…Pero me dijeron que no porque nadie podía entrar, para evitar favoritismo o un trato diferente o que pasara algo. pero, ¿yo no tengo derecho a réplica?”, dijo Juan en un video que subió a su canal de YouTube.“Es mi hermana, pero siento que mis sobrinos podrían haber respondido por su mamá, pero como no pasó nada, respondí yo, que ese siempre fue mi papel con mi hermana”.

“Zerboni dijo que el accidente de mi hermana no fue accidente, fue un atentado, para hablar así de boca de jarro, que me conteste, yo creo que las autoridades deberían sacar a este vato de la casa, para que de explicaciones y de paso darle una calentada porque no se vale que esté hablando así a lo menso, resulta ser que el productor me dijo que no, porque están exponiendo a su talento”.