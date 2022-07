Salvador Zerboni se burla de la muerte de Jenni Rivera: ¿Juan Rivera entrará a La Casa de los Famosos 2?

El hermano de Jenni Rivera está furioso con Salvador Zerboni por burlarse de la muerte de su hermana. Juan Rivera le pide a la cadena de Telemundo que le den permiso de entrar para enfrentar a Zerboni. “Yo quería entrar, ir a saludarlo, y hablar cara a cara con él…Hablé con el productor que estaba de vacaciones en Colombia y le dije que me dejara entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para hablara con Zerboni, para que él me explique por qué dice que la muerte de mi hermana fue un atentado…Pero me dijeron que no porque nadie podía entrar, para evitar favoritismo o un trato diferente o que pasara algo. pero, ¿yo no tengo derecho a réplica?”, dijo Juan en un video que subió a su canal de YouTube.“Es mi hermana, pero siento que mis sobrinos podrían haber respondido por su mamá, pero como no pasó nada, respondí yo, que ese siempre fue mi papel con mi hermana”.

El tío de Chiquis Rivera dice que pidió hablar con Zerboni a través del vidrio y se lo negaron. Por lo que ahora quiere estar presente el día que Zerboni sea eliminado de La Casa de los Famosos. Juan Rivera quiere enfrentar al actor para pedirle explicaciones.

“Zerboni dijo que el accidente de mi hermana no fue accidente, fue un atentado, para hablar así de boca de jarro, que me conteste, yo creo que las autoridades deberían sacar a este vato de la casa, para que de explicaciones y de paso darle una calentada porque no se vale que esté hablando así a lo menso, resulta ser que el productor me dijo que no, porque están exponiendo a su talento”, expresó Juan.

¡ZERBONI, Se atrevió a BURLARSE de JENNI | Juan Rivera

Juan filmó el video, que fue un en vivo en redes, junto a su hermana Rosie. Durante el en vivo los seguidores comentaban sobre los rumores que el narcotraficante ‘La Barbie’ había tenido que ver con el ‘accidente’. Ambos negaron esta teoría y aseguraron que se abrieron 3 investigaciones para descartar que fuera un atentado o un asesinato. Arriba puede ver el video completo del en vivo de Juan Rivera.

Salvador Zerboni hizo el comentario sobre la muerte de Jenni Rivera en junio

Salvador Zerboni toma a BURLA la MU3RT3 de Jenni Rivera

Salvador Zerboni se encontraba en la cocina conversando con Rafael Nieves, Laura Bozzo y Daniella Navarro. Cuando de repente Zerboni dice que la muerte de Jenni Rivera “fue un atentado”. Arriba puedes ver el momento al minuto 11:57.

¿La muerte de Jenni Rivera es un misterio sin resolver?

¡HOY LA MATAN! le gritaron a Jenni Rivera en último concierto (VIDEO)

Jenni Rivera murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012. En 2019, los medio reportaron que la muerte de la Diva de la Banda era un misterio sin resolver y se publicaron hipótesis sobre el accidente. A continuación esto fue publicado en varios medios, entre ellos El Universal.

1.- El Lear Jet que se desplomó no tenía caja negra, ya que su año de ensamblaje es de 1969, cuando las leyes no lo hacían obligatorio para naves tan pequeñas.

2.- Se dio a conocer que en vida, ella fue amenazada de muerte en varias ocasiones hasta el día que falleció. Las pruebas, sin embargo, son endebles: un tuit o la idea de que reforzó su seguridad un día antes.

3.- La versión más viral fue que durante el concierto que dio la noche anterior a su muerte en la Arena Monterrey, alguien del público le gritó: “Hoy la matan”. El audio, sin embargo, es confuso y poco claro.

4.- El avión no era de su propiedad, pero pensaba comprarlo. El dueño era Cristian Esquino Núñez, empresario acusado de evasión de impuestos y tráfico ilegal de partes de aviones y falsificación de licencias.

5.- Con Jenni Rivera viajaban cinco acompañantes, entre ellos su publirrelacionista Arturo Rivera y Jacob Yebale. La familia de este último entabló una demanda de indemnización, la cual no tuvo frutos cuando la investigación de las autoridades dictaminaron que “no eran concluyentes”.

6.- Minutos antes de abordar, Jenni le mandó un mensaje en español e inglés a su amigo José Manuel Figueroa. “Voy a Toluca, te llamo cuando aterrice”, le escribió. También había quedado de verse con Paulina Rubio, su colega con la que trabajaba en ese momento en el reality “La Voz”, de Televisa.

7.- Tras despegar, el avión duró unos cinco minutos en el aire. La Torre de Control perdió contacto a las 3:51 de la madrugada y una hora después comenzó la búsqueda.

8.- El arresto del narcotraficante Alfredo Villarreal “La Barbie” dio pie a otra versión: que El Chapo Guzmán, para quien trabajaba La Barbie, ordenó su asesinato. ¿La razón? La pugna entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. Guzmán había ordenado que ningún cantante cercano al cártel de Sinaloa se presentara en Monterrey, donde los Zetas habían consolidado su control. Y según declaración de La Barbie, Jenni Rivera formó parte de ese círculo de artistas que solía presentarse en las fiestas de los integrantes del cártel.