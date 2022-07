Daniella Navarro y Salvador Zerboni en la suite elevan temperatura [VIDEO]

Más de uno quedo boquiabierto al ver a Daniella Navarro y Salvador Zerboni muy cariñosos y a oscuras en la suite del líder. Hasta los presentadores de La Casa de los Famosos quedaron impresionados de las imágenes que captaron las cámaras del reality. Todo paso la noche del sábado después de una gran fiesta donde todos se divirtieron.

Daniella y Zerboni han estado compartiendo la suite del líder desde hace una semana. Todo este tiempo se han respetado durmiendo en la misma cama pero con un muro de almohadas entre ellos. ¿Qué pasó el sábado? ¿Nuevo romance? Resulta que después de la fiesta del sábado, Daniella y Zerboni estaban tratando de “dormir” y no podían acomodarse bien. Ellos estaban entre caricias y jugueteos debajo de las sabanas. En un momento Zerboni y Daniella quedan entrelazados, brazo con brazo. Después ella se mueve y este le deja el brazo encima; y ella no le dice o hace nada por quitárselo. Zerboni no podía dormir y se seguía moviendo pero sin mover su brazo.

Al siguiente día, Zerboni se despierta temprano y se va del dormitorio. En unos minutos Daniella baja y le pregunta: “¿Por qué me abandonaste?”. Este le responde: “Mamacita linda, es que estabas muy dormida y me dio pena hacerte ruido”. Luego se abrazan.

Después Daniella le dice a La Jefa que es ella es quien está provocando que entre ellos se rompa el respeto. Esa noche, Daniella se pone más atrevida con Zerboni y le pide que se le acerque pero este prefiere guardar su distancia para que no pase nada. Zerboni no quiere que se rompa el respeto. “Me tengo que aguantar. Tengo que respetarte. Me pediste que te cuidara”, le dice Zerboni. Pero ella le insiste. Daniella le pide un abrazo y él no quiere acercarse pero este se ve tentado. Una vez que este sede, Daniella empieza a seducirlo y le pide un beso. Zerboni sigue muy fuerte y quiere ceder. Hasta que ella le dice que “le quiere dar un beso en la barbilla”. Abajo puedes ver las imágenes que subieron la temperatura en la suite del líder.

Zerboni y Daniela ENCIENDEN la suite | ¿Nuevo ROMANCE en LCDLF? Daniela y Zerboni elevan la temperatura en La Casa de los Famosos. Pues el día de ayer, nos dieron a conocer imágenes en las que se muestran muy cariñosos. Sin embargo, todo el asunto inició desde la madrugada del sábado, cuando al finalizar la fiesta, Daniela y Zerboni no se acomodaban para dormir a gusto.… 2022-07-12T11:13:24Z

Daniella le susurraba al oído mientras ella se acercaba poco a poco a los labios del actor. Mientras él se mantenía fuerte y no cedía. Daniella estaba decidida y este le dice que “tengo que evitar que pasen cosas y que suceda…se me está poniendo la piel de gallina terrible”. Luego en la cama, Daniella continua insistiendo pero Zerboni continuaba firme en que no pase nada.

Hasta que Daniella se enojo y le dice “pon las barreras entonces y no hacemos nada”. Daniella y Zerboni tuvieron otra noche más en la suite y el tiempo dira si pasó algo.

Daniella y Zerboni se conocieron en 2015

Suelta La Sopa | Andrea Escalona descubre a Salvador Zerboni y Daniela Navarro | Entretenimiento Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Nuestra Andrea Escalona descubrió la esencia del amor, en la sesión de fotos de Cuerpos de Verano, de Tv y Novelas SUBSCRIBETE: bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida… 2015-07-23T00:32:20Z

Daniella y Zerboni se conocieron en la sesión de fotos de “Estrellas de Verano” para la revista TVyNovelas. En esa sesión de fotos, Zerboni y Daniella demostraron tener buena química. Ellos jugueteaban frente al lente, entre la arena, muy divertidos. El editor dijo que escucho que Zerboni le pidió el teléfono a Daniella. Pero la actriz venezolana asegura que son solo amigos. Mira el video de arriba.