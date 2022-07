Osvaldo Ríos con el corazón roto: le rechazaron la propuesta de matrimonio

Según reveló en una transmisión de Instagram Live, Ríos sintió durante sus semanas en el recinto donde se graba el reality de la cadena Telemundo que estaba listo para llevar el noviazgo con Rodríguez a la siguiente etapa y le pidió matrimonio a su novia.

Sin embargo, le salió el tiro por la culata. En vez de recibir un “sí, quiero”, el actor y empresario se encontró con algo peor que un rotundo no. Lo peor es que mucha gente supo lo que estaba pasando antes que él.

La ahora ex de Osvaldo Ríos había dado una entrevista hace un mes diciendo que habían roto “para siempre”.

Si bien Osvaldo Ríos no dijo abiertamente qué provocó la reacción inesperada de su ahora ex pareja, sí expresó algunas frases que dan a entender que hubo infidelidad de parte de Rodríguez, quien es madre de tres hijos y abuela de una preciosa nenita.

Estas son sus palabras textuales:

Sin embargo, Rodríguez había asegurado que ella tomó la decisión porque no tenía “experiencia” con relaciones a distancia, pues él estaría en México y ella apostaba a su “familia y lugar de trabajo”-

La pareja había estado separada físicamente desde abril de este 2022, cuando el actor se mudó a México para participar en el reality. No se sabe si ya habían terminado, pero sí que Ríos le solía mandar besos a menudo desde La casa de los famosos 2.

Lucianne Rodríguez no se ha pronunciado sobre la ruptura, aunque eliminó de su Instagram todas las fotos con el actor que había publicado en sus cuatro años de relación. Lo único que queda es la imagen con la que felicitó a Ríos cuando fue eliminado de la Casa de los Famosos 2, en la que están los dos juntos y la nieta de ella.

Bravo por ti, por todo lo que diste aún con tus inconvenientes de salud! Bravo porque eres valiente, porque no le temes a nada, porque no te rendiste! Bravo porque lo diste todo!!! Porque no te importó el que dirán y fuiste de frente! De afuera es fácil hablar pero no todos son capaces de aguantar esa presión, orgullosa de tu desempeño y de cómo manejaste cada situación que se te presentó! Todo por tus hijos y un mejor futuro! ♥️ Qué vengan muchas cosas buenas para ti y para tu vida!!! #AmorDelBueno