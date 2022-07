¿Osvaldo Ríos perdió a Shakira por violencia doméstica? El actor ha pedido perdón a sus parejas

Osvaldo Ríos ha hablado de su romance con Shakira en La Casa de los Famosos, pero el artista y empresario del entretenimiento no ha ahondado en las razones que causaron el fin de una relación tan mediática como criticada.

Shakira y Ríos fueron pareja por poco menos de un año en 1997. En ese entonces, ella tenía apenas 20 años, aun llevaba el cabello negro azabache y comenzaba a despuntar en América Latina. Él le llevaba 16 años.

El artista puertorriqueño era toda una estrella a finales de los 90. La telenovela “Kassandra”, que lo lanzó internacionalmente, todavía estaba siendo estrenada en diferentes países del mundo y se había dedicado a producciones en Estados Unidos, con Telemundo, y Colombia. Era uno de los galanes del momento.

Se conocieron durante una presentación de ambos en un programa brasileño. Shakira todavía no hablaba portugués y tener a alguien al lado que hablaba en su lengua debió ser un regalo. Claro, el que Ríos fuera un hombre mayor, guapísimo, exitoso y seductor también debió haber ayudado a que progresara el romance.

La pareja viajaba junta con el apoyo de los padres de la artista colombiana, a quienes Ríos convenció de sus serias intenciones con su niña. En comentarios dados muchos años después, los Mebarak Ripoll pensaban que era mejor que Shakira estuviera con alguien experimentado en el complicado mundo del espectáculo y que la pudiera defender y asesorar.

Shakira estaba con él cuando le robaron una maleta donde tenía el material para las canciones de lo que iba a ser su último disco. De esa experiencia nació su icónico álbum “Dónde están los ladrones”. La cantautora le dedicó varias canciones durante la relación.

Ríos ha dicho en “La Casa de los Famosos 2” que fueron “muy felices” y que hasta tenían planes de casarse. Habían ya escogido la casa en la que vivirían y ha asegurado que fue él quien terminó la relación porque no quería “cortarle las alas”.

Play

La Casa de los Famosos 2: Osvaldo salió con Shakira | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. A Osvaldo Rios nadie le quita lo bailado, por eso hace alarde, en La Casa de los Famosos 2, de su relación con Shakira y revela algunos detalles de su ruptura. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los… 2022-05-14T01:00:10Z

En esa época los rumores eran otros. Osvaldo Ríos tenía fama de tener problemas con su mal caracter. En Puerto Rico se aseguraba – sin pruebas – que su primera esposa lo había dejado después de fue violento físicamente con ella.

Por eso, cuando se terminó de repente el idilio con la estrella barranquillera, muchos aseguraron que había pasado lo mismo, aunque ella jamás dijo ni una palabra al respecto. De hecho, muchos aseguraron que su canción “Fool (Tonto)”, que salió en “Laundry Service”, su primer disco en inglés, fue escrita para él. No solo la letra permite inferir que hubo maltrato en la relación de Osvaldo Ríos y Shakira, está también el hecho de que la artista nunca la ha grabado en español. Esta es una de las estrofas del tema.

“You might swear – Tú puedes jurar

You’d never touch a lady – Que nunca tocarás a una dama

Well, let me say – Bueno, dejame decir

You’re not too far from maybe – Que quizá sí no está muy lejos

Every day you find new ways to hurt me – Siempre encuentras formas de lastimarme”