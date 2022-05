Osvaldo Ríos habla sobre incidente de violencia doméstica

El actor Osvaldo Ríos es una de las celebridades que no guarda secretos y habla siempre con la verdad cuando se trata de contar algún tema del pasado que entra en colación dentro de la competencia, pero en esta oportunidad el eterno galán de las telenovelas comentó del momento que estuvo encarcelado por un incidente de violencia de género con una expareja.

Este tema salió a colación cuando la venezolana, Daniella Navarro, le preguntó al actor puertorriqueño que si arrepentía hoy día de algún hecho suscitado en su vida. Inmediatamente el actor comentó una anécdota que vivió el cual no desearía repetir, “descubrí que el ego, el narcisismo, meterse en todo esa oscuridad, la fama no me dejó nada, al contrario. Me llevo por un camino que no era el correcto ”. Comentó Ríos.

Osvaldo comenta incidente vivido de violencia domestica

Además de abrir su corazón y asegurar que cuando fue un niño sus padres atravesaron por un divorcio pasando por un proceso muy complicado, el cual hizo que viviera violencia doméstica. “Obviamente lo digo porque es un patrón que hay que romper”, todo esta situación llevo a Osvaldo a realizar actos agresivos. “ La pase muy mal, perdí contratos, de pronto me pierdo a mi mismo, intenté suicidarme en una ocasión”. Estás fuertes declaraciones la dijo Ríos a sus compañeros.

“Tuve casi año y medio tomando terapia … no es fácil, yo estuve año y medio tomando ocho horas de terapia todos los miércoles mientras estaba confinado”, todo este hecho relatado por el actor parece estar relacionado al escándalo vivido en el año 2004 cuando Ríos fue arrestado en la ciudad de Miami y a su vez admitió haber hecho ataques verbales contra con su ex compañera Kassiana Rosso el cual en ese momento salió a la luz que iba a buscar ayuda profesional por su carácter violento.

Osvaldo Ríos habla de su relación con Shakira

Osvaldo Rios ha aprovechado la buena confianza con sus compañeros y ha revelado detalles cómo su relación con la cantante Shakira, el cual aseguró que ambos tenían planes de casarse. “Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos… teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, Niurka no perdió la oportunidad para decir que si se terminó fue porque él es un picaflor.

“Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo” Ríos además de ser todo un caballero, aseguró que fue muy entregado en al relación. “Con ella fui muy leal y fiel pero en esa época yo no era ni leal ni fiel”, además de revelar cómo ha evolucionado a través de los años. “Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”.

La llegada de Osvaldo Ríos a la casa ha permitido que el actor abra su corazón y se muestre ese lado maduro, sereno y tranquilo que lo esta caracterizando para ser guía y ejemplo dentro de la competencia, a pesar de que esta nominado a eliminación, esperemos que no sea el elegido por el público para abandonar la competencia.