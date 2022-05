Osvaldo Ríos habla de su relación con Shakira

La Casa de Los Famosos trae muchos comentarios sobre la vida de tus artistas favoritos, en esta oportunidad fue el actor Osvaldo Ríos quién habló de su relación con la cantante colombiana Shakira, pero ¿Qué contó el eterno galán de las telenovelas?

Osvaldo Rios habla de porque rompió con Shakira OSVALDO RIOS FANS CLUB OFICIAL INTERNACIONAL Osvaldo Rios en La Casa de los Famosos 2 11/5/22 2022-05-12T01:22:52Z

Osvaldo Ríos actualmente tiene 61 años y a lo largo de su carrera hemos conocido mucho del talento del actor en grandes producciones, pero hace 25 años atrás, Osvaldo Ríos y Shakira tuvieron un romance, para esa época se comentó \de la gran diferencia de edad. Ríos tenía 36 años y la cantante colombiana estaba en sus inicios en el mundo de la música con tan solo 20 años.

Osvaldo Ríos tenias planes de casarse con Shakira

Aprovechando la buena confianza con sus compañeros y estando reunidos con algunos participantes salió a colación el comentario de cómo fue su relación con Shakira, pero Ríos reveló detalles nunca contados, aseguró que ambos tenían planes de casarse. “Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos… teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, Niurka no perdió la oportunidad para decir que si se terminó fue porque él es un picaflor.

El actor fue muy leal en su relación

“Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo” Ríos además de ser todo un caballero, aseguró que fue muy entregado en al relación. “Con ella fui muy leal y fiel pero en esa época yo no era ni leal ni fiel”, además de revelar cómo ha evolucionado a través de los años. “Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”.

Recordemos que fue en el año 1997 que se dio a conocer esta relación, el actor había logrado el reconocimiento internacional por el protagónico en el melodrama “Kassandra”, y la cantante, Skakira, estaba comenzando en el mundo de la música pero los separaba una diferencia de edad, aunque en ese momento fueron muchas las hipótesis de su ruptura, hoy nos queda claro que ambos artistas vivieron una bonita experiencia juntos. En La Casa de Los Famosos las celebridades comienzan a revelar muchos secretos de su vida, pues esta convivencia apenas está comenzando.

Ríos es el nominado de eliminación de esta semana

A lo largo de la historia hemos podido disfrutar de la gran trayectoria de Osvaldo Ríos, en melodramas como “La viuda de blanco”, “Abrázame muy fuerte”, “Ángel rebelde”, “El triunfo del amor”, entre otras. Ríos sin duda es el eterno galán de los melodramas, pero también ha revelado con sus compañeros que era todo un “don Juan” cuando del amor se trata, pero ahora esta enfocado en otros ámbitos de su vida. Osvaldo es el nominado de eliminación de esta semana y su único objetivo es ganar la competencia para seguir con su labor humanitaria.