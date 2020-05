Osvaldo Ríos revela su batalla contra el cáncer: ¿cómo está el actor?

Osvaldo Ríos, el famoso galán de telenovelas de antaño, quien también tuvo un sonado romance con la cantante Shakira, fue víctima de cáncer hace un par de años, lo que puso en riesgo su vida, y esta vez no tuvo reparo en hablar de esa dura experiencia.

El actor boricua, quien tiene 59 años, narró que hace casi cuatro años sintió temor, al enterase que tenía el mal que cada año acaba con la vida de millones de personas alrededor del mundo.

“En el 2016 comienzo a tener problemitas para ir al baño a orinar. Me encuentran un tumor de casi ocho centímetros adherido a la próstata; era maligno, en ese momento me operan, se extirpa totalmente. A los dos años, en el 2018, me vuelve a salir esta vez más grande, casi diez centímetros, ahí sí que me preocupé”, confesó el puertorriqueño al programa de televisión mexicano Ventaneando.

El exnovio de la intérprete de “Loba” también reveló que afortunadamente fue sometido a una cirugía para que le removieran los tumores, y dijo cuál es su estatus actual con la enfermedad.

“El doctor Paul Perito, un gran cirujano urólogo, me operó y gracias al señor ya estoy cancer-free (libre de cáncer)”, agregó.

Ríos como sobreviviente de cáncer, destacó además la importancia de que las personas se sometan a pruebas constantes para conocer el estatus de salud.

En la misma entrevista, el galanazo habló con mucha sinceridad sobre un episodio que marcó su vida y que lo afectó hace más de dos décadas: la demanda que le interpuso su ex Daisy Santiago en 1996.

El actor mencionó que esa experiencia le cambió la vida y lo hizo convertirse en mejor persona, tras dos años de un curso de manejo de la ira.

“Obviamente, me afectó (la denuncia) a nivel personal, perdí contratos. Pero me sirvió de gran lección, me sirvió para ser más humilde, a ser menos prepotente, a asumir las consecuencias de mis actos, a demostrarme a mí mismo que sí era capaz de superarme, de crecer como persona, como ser humano. Tal vez no sería el hombre que soy hoy si no me hubiera tocado vivir esto”, dijo con mucha verdad, el actor.

Otro detalle que confirmó Osvaldo es que actualmente atraviesa por un gran momento en su vida, gracias al amor que comparte con Lucian Rodríguez.