Arrestan a Frida Sofía en Miami ¿Qué hizo la hija de Alejandra Guzmán?

La hija de la cantante Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, fue arrestada en Miami y enfrenta varios cargos en su contra. La información fue publicada por el programa Chisme No like, donde se afirmó que la joven habría sido “Arrestada por disturbios a un lugar público, alteración del orden público y resistencia al arresto sin violencia”.

De acuerdo al programa de farándula, la nieta de Silvia Pinal habría sido detenida el domingo por la noche y aparentemente se tuvo que pagar una fianza de U$1500 para su liberación.





Play



BOMBA! FRIDA SOFÍA ARRESTADA EN MIAMI – GALILEA SE PELEA CON SU SANTERO – CHISME NO LIKE Hoy 24 de enero 2022 con ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI en Chisme No Like NUEVO CANAL EL CHISME NO LIKE CANDENTE POR SI DESAPARECEMOS: youtube.com/channel/UCN4WrESIq5055tZXZQXxwsQ VISÍTANOS EN chismenolike.com MEMBRESÍAS: youtube.com/channel/UC5qgk9xFZhXjzvCRcZn8KqQ/join -Arrestan hija de famosa -OV7 anuncian reencuentro sin dar fecha -Felipe Silva aprehendido! -Macky se justifica por fobia trans -Raquel Martínez // En Vivo… 2022-01-24T19:24:51Z

La cantante, de 29 años, estuvo gran parte de 2021 en la palestra debido a diferentes escándalos al interior de su familia. Por una parte, denunció que su abuelo materno, Enrique Guzmán, habría abusado de ella cuando era niña, y anunció que denunciaría a su abuelo y a su madre.

“Presentar una denuncia es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron, y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia no venganza (…) Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida”, señaló en declaraciones a People en Español.

Además, la influencer acusó a su madre de haber sido amante de su novio, Christian Estrada, de quien la joven habría quedado embarazada el año 2019. “La traición en sí no es algo desconocido para mí. Fue tan fuerte la última (…) ¿Qué por qué abortaste? Porque ese bebé iba a sufrir tanto. Porque ese hombre [Estrada] le lleva mariachi a mi mamá en su cumpleaños en Nueva York, abrazados saliendo del mismo hotel. ¿Tú crees que yo iba a traer a esa criatura aquí?”, afirmó la influencer.

Finalmente la denuncia interpuesta por la joven no prosperó. Madre e hija se encuentran distanciadas hace años. De acuerdo a declaraciones de Frida Sofía a People en Español, su madre no la protegió de los abusos de su abuelo debido a que se encontraba drogada o alcoholizada.

Por otra parte, Frida Sofía sufrió la muerte de su hermana menor, el pasado 2 de septiembre de 2021. Natasha Moctezuma, de 24 años, hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel, habría fallecido producto de un ataque al corazón.

No se ha informado si Alejandra Guzmán se encuentra al tanto de los problemas que ha tenido su hija con ley.