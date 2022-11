La Casa de los Famosos 2: Todos sobre la reunión del cuarto morado

La Casa de Los Famosos 2 se caracterizó por una intensa rivalidad entre los famosos que dormían en el cuarto morado y en el cuarto azul. Los artistas armaron equipos en función de la habitación donde dormían.

La camaradería entre ellos se puso a prueba veces muchas durante los 90 días que dura el reality de Telemundo, y aun más desde que los participantes renovaron su vida normal. Sin embargo, los del cuarto morado se las han arreglado para mantenerse conectados.

Un cariño morado

Esto es lo que dio a entender la empresaria y estrella de realities Mayeli Alonso, quien contó que se está organizando una reunión entre sus compañeros de viaje en México.

“Me llevo bien con la mayoría, Potro, Brenda, hablo con Dani también, con Nacho no ni con otros por ahí. La mayoría se han vuelto súper amigos”, reveló Mayeli durante una entrevista con el programa “La Mesa Caliente” de la cadena Telemundo.

La reunión del cuarto morado

Durante su charla con Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe, la ex esposa de Lupillo Rivera explicó que Laura Bozzo está organizando la reunión.

“Laura me invitó a Acapulco. Nos invitó a todos porque vamos a tener una reunión de los del cuarto morado”. Eso quiere decir que la señorita Laura podría tener en su casa a Daniella Navarro y Salvador Zerboni, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Luis “Potro” Caballero, Eduardo Rodríguez, Julia Gama y Rafael Nieves.

El podría es aquí la palabra clave, pues es difícil imaginar un escenario en el que Daniella Navarro y Laura Bozzo logren pasar unos días en pez, y más difícil aun pensar que la actriz venezolana iría sin Nacho Casano, su novio desde los últimos días de “La Casa de los Famosos” y archirrival de la conductora peruana.

Salvador Zerboni también ha sido poco cuidadoso con las palabras que le ha dedicado a Daniella Navarro. Allí hay muchos problemas que resolver. ¡Complicado!

¿Y el cuarto azul?

Claro, eso sería más fácil que una reconciliación y reunión de todos los participantes de la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”.

Los participantes que dormían en el cuarto azul Ivonne Montero, Toni Costa, Nacho Casano, Lewis Mendoza, Juan Vidal, Natalia Alcocer, Osvaldo Ríos y Niurka Marcos y los del morado son prácticamente aceite y vinagre, con contadas excepciones.

¿Dónde sería la reunión del cuarto morado?

Durante su participación en “La Casa de los Famosos”, Laura Bozzo invitó varias veces a sus compañeros a visitarla en su apartamento en el Pacífico mexicano.

La vivienda de la conductora peruana en Acapulco es un espectacular PH en uno de los edificios más lujosos que miran a la hermosa bahía de la ciudad.

Play

Laura Bozzo ¡¡ PRESUME SU CASA EN ACAPULCO!! Laura Bozzo ¡¡ PRESUME SU CASA EN ACAPULCO!! 2022-08-13T20:55:16Z

No hay dudas de que sería divertido verlos de nuevo conviviendo, aun si no todos van, porque aunque comenzaran a llevarse mejor, los participantes de “La Casa de los Famosos” están ocupadísimos y coordinar los horarios será otro desafío. ¿Lo lograrán? Quién sabe, pero se dé o no, los fans del reality ya no tendrán que esperar mucho para otra temporada.