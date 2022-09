Daniella Navarro y Laura Bozzo: La venezolana responde tras desconocerla en una entrevista

Daniella Navarro y Laura Bozzo mantuvieron una relación cercana cuando ambas compartieron estadía dentro de La Casa de Los Famosos 2 pero la situación se salió de control cuando la presentadora peruana no aceptó la relación que comenzó a tener la venezolana con Nacho Casano, y desde ese momento todo cambió entre ellas.

Parece que la relación entre ambas no resultó para nada bien, luego de que dentro de la competencia se denominaran “madre” e “hija” la situación comenzó a fracturarse a tal que punto que Laura Bozzo al salir de la competencia aseguró que Daniella se había muerto para ella y aunque trataron de arreglar sus diferencias esto fue irreparable.

Laura Bozzo desconoce a Daniella Navarro en una entrevista

Daniella Navarro mantiene una relación con Nacho Casano, y quizás, este fue el detonante de que se fracturara la buena relación entre la venezolana y la presentadora peruana. Asimismo, Laura Bozzo sin pelos en la lengua en el programa “De primera mano” que la única amistad verdadera que sacó de su participación‘La casa de los famosos fue Salvador Zerboni. “La única amistad real que yo saqué de esa casa fue Salvador Zerboni”, ante esta respuesta fue cuestionada sobre su relajación con la venezolana Daniela Navarro, quien era considerada su “hija adoptiva”, pero ella replicó: “¡Ay, no sé quién es!”. Según relató People en Español.

Daniella Navarro le responde y la pone en su sitio

Parece que estos comentarios no fueron del agrado de Navarro y decidió enviarle muy inteligente y sutil a la peruana en la sección de la publicación que efectuó People en Español en Instagram: “¿Quién soy? Una persona que te apoyó, que peleamos batallas juntas, que jamás te traicioné, que te peinaba, que te hacía tus arepas favoritas, que te hacía la comida porque no te gustaba la de tu amigo, que jamás hablé mal de ti, que me enfrenté al único amigo que dices conservar por defenderte porque hablaba horrible de ti, a pesar de que me insultaste como nadie en la vida simplemente por gustarme alguien, alguien que me aceptó con defectos y me perdonó”.

“Esa soy Laura, pero no te preocupes, de mi boca jamás saldrá una mala palabra hacia ti. Sabes por qué, porque siempre fui honesta a pesar de tus ofensas y cómo me denigraste sin preguntarme. Ver esto me lastima, pero creo que me conociste. Lo que me duele me hace más fuerte y más buena. Dios te bendiga siempre”. Concluyó Navarro.

Laura Bozzo también dio su derecho a réplica tras leer los comentarios de Navarro e intentó explicar que sus palabras fueron malinterpretadas “No interpretaron mi respuesta. Para mí, ‘La casa de los famosos’ fue duro, pero me ayudó mucho en mi vida para volver a empezar. Lo que quise decir es que no la conozco, lo que viví en la casa se queda ahí. PUNTO, y les deseo lo mejor a todos los participantes, bendiciones y a lo que sigue”. Comentó Bozzo. Aunque esta situación le puso punto final a una amistad que pudo ser sincera y verdadera terminó en una alianza del show.