Fanático toca parte íntima de Laura Bozzo en pleno show – VIDEO

Laura Bozzo sigue conectada con su público y tras ser toda una sensación en las redes sociales la peruana ha estado en gira presentándose en lugares nocturnos para estar en contacto con su público pero ahora en pleno show un fanático intenta tocarle su parte íntima y la abogada peruana no se deja.

Laura Bozzo vive incómodo momento al lado de un fanático

Laura Bozzo sabe colocar muy bien sus límites y así lo hemos visto a lo largo de su carrera. La también conocida como “La señorita Laura” es muy polémica a la hora de dar sus comentarios sobre cualquier tema del mundo del espectáculo pero la peruana vivió un momento incómodo en un lugar nocturno en Monterrey, México, cuando un fanático intentó tocarle su parte íntima en pleno escenario y todos comenzaron a pitarlo con la palabra “fuera”.

Tras su exitosa participación en La Casa de Los Famosos 2 y siendo la última eliminada de la casa. La presentadora peruana ha logrado gran proyección en las nuevas generaciones y con ello una gira de presentaciones para estar más cerca de su público, por esta razón, al estar en contacto con sus fanáticos uno intentó violar su espacio personal y la abogada peruana no lo permitió.

Las redes sociales no estuvieron de acuerdo con este acto

“Eso no se hace, sea lo que sea Laura es una agresion física”,” ay no que mala onda eso no se hace”, “ abuso sexual, preso debe ir” son algunos de los cometarios que se leen en Instagram al publicar este video donde vemos a Laura pasando un momento incómodo. A su vez, la abogada peruana se sintió muy emocionada con esta gira donde logró conexión con su público pese algunos percance.

“Escándalo. Acabo de terminar mis presentaciones en Monterrey muy emocionada del amor de mi público, todos me siguieron en @lacasadelosfamosos. Prometí regresar con @salvadorzerbini lo extraño” escribió Bozzo en sus redes sociales donde también agradeció a Telemundo por la gran oportunidad que le dio para que siguiera vigente en las pantallas de la televisión hispana.

Laura Bozzo agradecida con su experiencia en La Casa de Los Famosos 2

“Fue la locura. Yo salí cinco días antes de que terminara, prácticamente estuve todo el tiempo, pero el respaldo que tuve del público, sobre todo de los jóvenes, fue algo que nunca voy a olvidar“. Comentó Bozzo en su presentación además de agradecer a las nuevas generaciones por su gran receptividad y por ser toda una sensación en la plataforma TikTok. También se denominó la “reina de corazones” por toda la buena vibra que a recibido de su público. A su vez, Laura Bozzo aseguró que su amistad con Salvador Zerboni se encuentra intacta lo que significa que ambos podrían estar juntos en las pantallas.