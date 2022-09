Laura Bozzo recuerda a Diana de Gales tras la muerte de la reina Isabel II

Laura Bozzo siempre ha sido una mujer muy controversial que da su punto de vista ante cualquier situación de la opinión pública y en esta oportunidad decidió recordar a Diana de Gales tras la muerte de la Reina Isabel II.

Familia real: La relación de la Reina Isabel II con Diana y Camila Parker #meganoticias #princessdiana #reinaisabel Sigue el minuto a minuto sobre el estado de la Reina Isabel II aquí: meganoticias.cl/tendencias/389095-minuto-a-minuto-reina-isabel-ii-muerte-08-09-2022.html Meganoticias es el departamento de prensa de Mega, canal de televisión Chileno. En esta plataforma encontrarás videos explicativos, reportajes y entrevistas sobre diversos temas de actualidad internacional. Además, podrás seguir nuestras señales en vivo las 24 horas… 2022-09-08T15:40:14Z

Laura Bozzo sigue vigente en el mundo de la televisión retomando su programa “¡Qué pase Laura!” La también abogada es una mujer inteligente y muy acertada con sus cometarios y en esta oportunidad decidió dar su punto de vista ante la muerte de la Reina Isabel II y también se tomó su tiempo dedicarle unas palabras a Diana Spencer, fallecida exesposa del ahora rey británico, Carlos III.

Laura Bozzo expone su gran admiración hacia Diana de Gales

Laura en su cuenta de Instagram compartió con retrato de Lady Di, donde podemos apreciar la belleza, ternura y nobleza que tenia la madre de los príncipes William y Harry. “La verdadera reina de los corazones, no solo de Inglaterra si no del mundo, es Lady Di por su humildad y empatía con los más necesitados”. Escribió Bozzo aunque la abogada no perdió la oportunidad para asegurar que el Rey Carlos III es un “desgraciado”.

“Inspiró a todos y su vida fue destruida por dos personajes, ahora reyes de Inglaterra: Carlos y Camila, que la cazaron, mintieron amparados en su inocencia. Creyó en el amor de un príncipe que luego se convirtió en sapo, el desgraciado solo la enamoro para darle hijos a la corona y seguir con la bruja de su amante. Un matrimonio de tres, como decía Diana para mí nunca serán reyes y tendrán por siempre en su conciencia la muerte de Diana”, escribió Laura Bozzo.

Laura Bozzo obtiene el apoyo del público

La presentadora peruana decidió realizar un análisis de la situación que se vivir en Inglaterra y también no perdió oportunidad para recordar y honrar el legado de Diana de Gales y toda su labor humanitaria y altruista, una misión que ha seguido Laura Bozzo que ha sido defensora de las nobles causas y siempre ha alzado su voz para defender a los más desamparados.

La mayoría de sus seguidores compartieron este mensaje de la presentadora y respaldaron su escrito. “ Hacia falta que alguien lo dijera, así, alto y claro”, “eres la reina de America Laura”, alguien tenía que decirlo”, “la reina de corazones”. Son algunos de los comentarios que se puede leer en el post. Asimismo, Laura Bozzo es una mujer controversial no se queda callada y da su opinión ante los acontecimientos mundiales, su experiencia e inteligencia ha hecho de Laura una mujer preparada y con criterio para exponer sus argumentos sin nunca perder su esencia.