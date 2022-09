Laura Bozzo sigue siendo considerada una de las celebridades más polémicas y famosas que dijo presente en la segunda edición de La Casa de Los Famosos 2. La presentadora peruana se mostró sin filtros y descubrimos que para ella la edad es solo un número y que su espíritu siempre se mantiene joven.

Laura Cecilia Bozzo Rotondo es una presentadora y abogada peruana reconocida en el mundo de la televisión por sus programas de Talk Show, su famosa frase “Que pase el desgraciado” forma parte de su marca personal. El pasado 19 de agosto la peruana cumplió 70 años dejando sorprendidos a todos sus fanáticos por su buen estilo y alma joven que la caracteriza.

Play

Video Video related to laura bozzo asegura que se hará un “retoquito” en su rostro 2022-09-13T08:40:28-04:00

Recordemos que en una entrevista sincera y sin filtros con la influencer mexicana Yina Calderón, Laura Bozzo reveló cuántas cirugías se ha realizado. Aunque para sorpresa de muchos Laura aseguró que no son muchas como se piensa “No soy mucho de cirugías, más que nada soy de ejercicio físico”, manifestó Bozzo. “En la cara me hago mucho plasma, me aplico células madre, me pongo colágeno y me hice en las mejillas los famosos hilos rusos. En Colombia tengo muy buenos cirujanos que me hacen los procedimientos sin necesidad de cortar”.

Laura Bozzo asegura que se quiere operar

En un reciente encuentro con su público, Laura Bozzo, decidió hablar sin censura de la próxima cirugía que se realizará, a su vez, la peruana no tiene miedo de intervenir su rostro pese a todas las criticas que recibe por mostrarse al natural. “Me voy a operar, me voy hacer un lifting. Me vale lo que diga la gente, no me interesa”. Comentó Bozzo. Además, de enfocarse en agradecer a su público por toda la receptividad que ha tenido por su participación en La Casa de Los Famosos 2

Laura Bozzo se siente agradecida por el respaldo de los jóvenes

“Fue la locura. Yo salí cinco días antes de que terminara, prácticamente estuve todo el tiempo, pero el respaldo que tuve del público, sobre todo de los jóvenes, fue algo que nunca voy a olvidar”, afirmó Bozzo. “Eso sí fue el premio mayor que yo gané”. Aunque la peruana siempre se muestra agradecida con su público por toda la receptividad que ha tenido a lo largo de su carrera, así como la oportunidad que tiene a través de las plataformas digitales de conectar y llegar a las nuevas generaciones.“Yo como, Diana de Gales, reina de corazones. Yo soy ahorita la reina del TikTok, tengo una conexión con los jóvenes neta, porque yo me siento muy joven. Me siento regia. Me siento de 20, bueno de 25 puede ser. Mis hijas son mi mamá, y yo soy la hija de mis hijas”. Comento en un evento en Monterrey y así lo relató el DiarioNY

Laura Bozzo no tiene miedo en realizarse cualquier tratamiento estético que sea beneficioso para su rostro, aunque la abogada se mostró real y sin filtros y lleva con orgullo sus arrugas, tanto así, que ha utilizado el adjetivo “momia” para referirse a ella misma y crear conexión y acercamiento. Sin duda, la presentadora peruana sigue más vigente en la televisión y su imagen es sinónimo de nuevos comienzos.